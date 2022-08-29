Родные погибших армянских солдат призвали добиться ареста Пашиняна

29 августа 2022, 11:30

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Родители армянских солдат, погибших в карабахской войне 2020 года, анонсировали протест с требованием ареста Никола Пашиняна, призвав политические силы и активистов присоединиться к ним.

Как писал "Кавказский узел", родственники погибших армянских военных регулярно проводят акции протеста. Так, 6 июля несколько десятков родителей военнослужащих, погибших в осенней войне 2020 года, собрались около здания Генпрокуратуры Армении и потребовали, чтобы Служба нацбезопасности провела допрос премьер-министра Никола Пашиняна, при этом изменив статью на госизмену. 10 августа родители погибших солдат вышли на акцию протеста у здания Минобороны Армении. Они добивались встречи с руководством ведомства и командиром полка Павликом Кярамяном, которого считают ответственным за гибель сыновей.

Родители погибших солдат решили организовать новую акцию протеста и требовать ареста премьер-министра Армении. "Нет ни дня, который бы не принес нам новых жертв, новых потерь родных земель, катастроф и бедствий. На наших глазах без единого выстрела сдаются врагу наши села и земли с их богатыми водными ресурсами, шахтами, историческими и культурными ценностями, жилыми домами и садами, создававшимися на протяжении десятилетий в поте лица нашими соотечественниками", - сказано в заявлении родителей, которое приводит сегодня информагентство News.am.

Авторы заявления указали на то, что Азербайджану перешли села Бердзор (азербайджанское название - Лачин), Ахавно (азербайджанское название - Забух) и другие территории. "И это при том, что наши дети не жалели своих жизней, защищая каждый миллиметр этой священной земли. На той святой земле, в Арцахе (Нагорном Карабахе), пролита кровь наших детей, до сих пор не найдены останки многих наших детей", - заявили родители погибших армянских солдат.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 28 августа в населенных пунктах Лачинского коридора, перешедших под контроль Баку, начали работать посты военной полиции.

В заявлении сказано, что 31 августа в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча, на которой, по мнению авторов документа, "ничего хорошего для армянского народа и армянского государства, кроме пагубных и унизительных новых уступок, ждать не приходится". В этой связи они призвали всех родителей, сыновья которых погибли в карабахской войне 2020 года, политические силы и активистов 30 августа выйти на акцию протеста. Они призвали требовать от генпрокурора "выполнить свою долг и арестовать Никола Пашиняна, занимающего в настоящее время пост премьер-министра и объявившего себя верховным главнокомандующим во время 44-дневной войны".

31 августа в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля. На встрече планируется обсудить создание группы по мирному соглашению, пишет РИА "Новости".

"Мы призываем в первую очередь всех, кто считает себя армянами, все политические силы (без исключения), неправительственные организации, движения за национальное освобождение и независимость, других родителей и родственников наших героев присоединиться к этому требованию арестовать и предъявить Николу Пашиняну обвинение в государственном предательстве, чтобы дать возможность спасти страну от разрушения", - сказано в заявлении.

21 марта Следком Армении сообщил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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