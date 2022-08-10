Родители армянских военных потребовали назвать виновных в их гибели

10 августа 2022, 12:47

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Родители солдат, погибших в карабахской войне 2020 года, вышли на акцию протеста у здания Минобороны Армении. Они добиваются встречи с руководством ведомства и командиром полка Павликом Кярамяном, которого считают ответственным за гибель сыновей.

Как писал "Кавказский узел", родственники погибших армянских военных регулярно проводят акции протеста. Так, 6 июля несколько десятков родителей военнослужащих, погибших в осенней войне 2020 года, собрались около здания Генпрокуратуры Армении и потребовали, чтобы Служба нацбезопасности провела допрос премьер-министра Никола Пашиняна, при этом изменив статью на госизмену.

У здания Министерства обороны Армении сегодня проходит акция протеста родителей военнослужащих, погибших в 44-дневной войне. Они требуют встречи с командиром 4-го полка 5-го оборонительного района Мартакерта Павликом Кярамяном, которого обвиняют в гибели своих сыновей. Родители возмущены тем, что Кярамян был удостоен ордена "Боевой крест" первой степени, сообщило сегодня издание News.Am.

Орден "Боевой крест" присуждается за исключительное мужество, самоотверженность и умение, проявленные в деле защиты и обеспечения безопасности Родины, следует из информации на сайте президента Армении.

Аналогичная акция проходила 29 июля. Тогда Минобороны заверило, что в течение трех дней ответит по вопросу встречи с Павликом Кярамяном. Но по прошествии трех дней протестующие так и не получили никакого ответа, напомнил отец погибшего военнослужащего срочной службы Жоры Саакяна Вахид Саакян.

По его словам, Кярамян, которого родители погибших военных считают ответственным за их гибель, должен разъяснить обстоятельства гибели их сыновей, кто виновен почему солдаты оказались на боевой позиции без командира, почему не было приказа отступить и другие вопросы. "Пока мы не получим ответы на эти вопросы – не успокоимся", - привело слова Саакяна издание "Панорама".

Также родители требуют встречи с руководством Минобороны - замминистра Арманом Саакяном или министром Суреном Папикяном, рассказал Саакян. "Мы отдали этой стране самое ценное, самое святое. Если министр не примет нас, тогда кого он примет? Надеюсь, министр или замминистра сегодня нас примут", - приводятся в публикации его слова.

Родные погибших заявили, что будут оставаться у здания министерства, пока кто-то из руководителей Минобороны не примет их, проинформировал сегодня "Спутник Армения".

21 марта Следком Армении заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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