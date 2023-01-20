Протестующие в Ереване потребовали ускорить расследование разгона акции протеста

20 января 2023, 13:11

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Следствие по делу о силовом разгоне протестной акции родителей погибших солдат ведется очень медленно, заявили сегодня участники акции в Ереване, потребовав от Следственного комитета ускорить расследование.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября полицейские задержали 37 человек на акции протеста родителей солдат, погибших в карабахской войне 2020 года, против визита Никола Пашиняна к воинскому пантеону "Ераблур", где похоронены военнослужащие.

37 задержанных родителей солдат были обвинены в административных правонарушениях по статье о неподчинении законным требованиям полицейских, однако полиция действовала "за рамками закона", заявил адвокат Ваан Ованнисян. В полиции сообщили, что проверяют законность действий сотрудников. Эта проверка не даст результатов, так как власти поощряют силовиков быть готовыми действовать жестко, предположили правозащитницы Нина Карапетянц и Жанна Алексанян.

Родственники погибших военнослужащих сегодня около здания Следственного комитета Армении провели акцию протеста против отсутствия прогресса в уголовном деле о силовом разгоне акции 21 сентября 2022 года, сообщает "Новости-Армения".

Протестующие возмущены тем, что расследование идет очень медленно, а очные ставки приостановлены, информирует News.am.

По уголовному делу состоялись три очные ставки с полицейскими, но за последний месяц ничего не произошло, заявил один из участников акции Виген Азатян. "Мы хотим понять, чей приказ выполняет Следственный комитет, может быть, приказ главного (Никола Пашиняна) или одного из его [подчиненных]? В первую очередь, должны быть наказаны полицейские, затем тот, кто отдал приказ, и, наконец, должен быть наказан номер один. Мы убеждены, что полиция действовала не самовольно. В ходе очной ставки сотрудники полиции называли разные имена", - приводит его слова издание.

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