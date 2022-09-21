37 человек задержаны на акции протеста в Ереване

21 сентября 2022, 13:01

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Силовики в Ереване задержали 37 человек на акции протеста против визита Никола Пашиняна к пантеону "Ераблур", где похоронены военнослужащие.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 21 сентября 2021 года, в Армении отмечалось 30-летие независимости страны. Силовики в тот день задержали двух активистов, выступивших против посещения премьер-министром Николом Пашиняном воинского пантеона "Ераблур" в Ереване.

В сентябре 2021 года родственники погибших военных потребовали от властей Армении отменить масштабное празднование Дня независимости. Пышные торжества после осенней войны 2020 года неуместны, указали армянские правозащитники.

Полицейские задержали сегодня 37 человек на территории военного пантеона "Ераблур", сообщает News.am со ссылкой на сотрудника пресс-службы Полиции Армении.

С раннего утра множество силовиков прибыли к пантеону перед приездом туда Никола Пашиняна. Полицейские стали задерживать родителей погибших солдат, которые пришли в пантеон, чтобы не допустить прихода Пашиняна.

Никол Пашинян в сопровождении других чиновников посетил "Ераблур", но пробыл там недолго и быстро уехал. После этого родители погибших военнослужащих выбросили возложенные премьер-министром и другими чиновниками венки, пишет издание.

Напомним, 14 сентября не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента Армении после того, как Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов.

15 сентября противники Пашиняна призвали сограждан к акциям неповиновения, чтобы добиться его отставки, однако акция не состоялась из-за малочисленности участников протеста. Это не снимает с повестки актуальность требования отставки премьер-министра, заявил один из организаторов акции Менуа Согомонян.

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