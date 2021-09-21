Два активиста задержаны на торжествах в День независимости Армении

21 сентября 2021, 11:20

Силовики задержали в Ереване двух активистов, выступивших против посещения премьер-министром Николом Пашиняном воинского пантеона Ераблур в День независимости Армении. Журналистов на место торжественных мероприятий власти не пустили, опасаясь провокаций.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Армении объявили о планах масштабно отпраздновать 21 сентября 30-летие независимости страны. Жители Армении раскритиковали эти планы, а родные погибших военных потребовали отменить праздник. Пышные торжества, до первой годовщины осенней войны 2020 года, неуместны, считают армянские правозащитники.

21 сентября в Армении начались мероприятия, приуроченные ко Дню независимости. Премьер-министр страны Никол Пашинян посетил воинский пантеон Ераблур в Ереване, при этом силовики не позволили журналистам освещать мероприятие, передал корреспондент "Кавказского узла" посмотревший прямую трансляцию мероприятия на портале Factor.am.

На место событий стянуты значительные силы полиции, в том числе спецназ "красных" беретов, военной полиции и спецслужбы. В мероприятии приняли участие первые лица Армении и Нагорного Карабаха.

После гимна Армении высокопоставленные чиновники направились к могилам павших воинов. Однако журналистам не позволили пройти в пантеон, выставив кордон полиции. "Для журналистов отведено специальное место [у входа в пантеон], оттуда и освещайте мероприятие", – заявил силовик в штатском, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Ограничения [для СМИ] приняты, чтобы мероприятие прошло без эксцессов, заявил журналистам помощник премьер-министра Наири Саргсян. По его словам, среди тех, кто представляется журналистами, есть провокаторы.

Силовики вывели с территории пантеона Армена Галстяна – отца солдата, погибшего в осенней войне. "У премьера нет морального права посещать "Ераблур". Это не кладбище, это дом наших детей, у него [премьер-министра] нет права приезжать сюда", – заявил журналистам Галстян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Также полицейские задержали активиста Микаела Маргаряна, который вслед Пашиняну крикнул:"Никол, ответишь с Сержем [Саргсяном] и Робертом [Кочаряном] за провал независимости", передал корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, силовики задержали лидера партии "Страна абрикоса" Заруи Постанджян, которая пыталась протий в пантеон. Ролик с ее задержанием сегодня на своей странице в Facebook опубликовала бывший депутат Наира Зограбян.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями полиции Армении относительно задержаний Армена Галстяна, Микаела Маргаряна и Заруи Постанджян. Телефон пресс-службы ведомства оказался недоступен, передал корреспондент "Кавказского узла".

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".