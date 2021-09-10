Граждане Армении осудили планы властей на торжества в День независимости

10 сентября 2021, 21:43

Власти Армении решили масштабно отпраздновать 30-летие независимости страны, но общественность раскритиковала эти планы, а родные погибших военных потребовали отменить праздник. Армянские правозащитники назвали неуместными пышные торжества до первой годовщины осенней войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", со стороны Армении 3773 человека погибли в карабахской войне, еще 243 числятся без вести пропавшими, сообщил 24 августа премьер-министр Никол Пашинян. Родные без вести пропавших в осенней войне 2020 года в Нагорном Карабахе неоднократно требовали от правительства Армении принять меры к поиску своих близких и проводили протестные акции, одна из них прошла 27 августа перед зданием правительства Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшем 9 сентября правительственном заседании заявил о решении провести масштабные мероприятия по случаю 30-летия независимости Армении. Праздник планируется провести 21 сентября на Площади Республики в Ереване.

Празднование, в первую очередь, будет посвящено памяти тех, кто отдал свои жизни во имя независимости, безопасности, суверенитета Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха), отметил премьер-министр. "По известным обстоятельствам наше настроение нельзя считать праздничным, но мы решили, что 30-летие независимости республики Армения нужно отметить должным образом. 21 сентября на Площади Республики в Ереване состоится масштабное и красочное празднование", - заявил Никол Пашинян (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Эти слова вызвали негативную реакцию среди жителей Армении. С решением правительства не согласились и многие родные военных, погибших в боевых действиях в Нагорном Карабахе. В социальной сети Facebook они проводят флешмоб, разместив один и тот же текст с требованием отменить праздничное мероприятие: "Я, родственник героя (имя вписывается), осуждаю намеченное на 21 сентября красочное мероприятие и участие каждого в этом мероприятии. Я требую отменить данное решение".

Родные погибших согласны с тем, что жизнь продолжается, но они считают, что нужно дождаться хотя бы годовщины трагедии и воздержаться хотя бы год от организации праздничных мероприятий на государственном уровне.

"Прежде чем пойти на мероприятие, пойди в "Ераблур" (военное мемориальное кладбище) и посмотри вокруг, эмоции на вас нахлынут, когда вы увидите отца, ищущего сына, мать, обнимающую могильную плиту, когда увидите отчаянную сестру или брата…", - написала на своей странице в Facebook Анна Серой.

Родственник погибшего военнослужащего Арсен Гукасян призвал власти не игнорировать мнения людей и не оскорблять их. "Как можно, не отметив годовщину войны, праздновать что-то? Чему радуетесь? Слезам родных наших парней? Если вы планируете красочное мероприятие, знайте одно, что скорбящие родители превратят это все в черный праздник на вашу голову", - заявил Гукасян, который регулярно принимает участие в акциях, организованных родными без вести пропавших военнослужащих.

Мать погибшего солдата Елизавета Оганджанян считает неуместным праздничное мероприятие в условиях, когда "столько погибших ребят, пока есть без вести пропавшие и пленные в результате войны".

"Интересно, что будет правительство праздновать? Победу? Моя жизнь остановилась, да, но я за то, чтобы жизни других продолжались, но не попирая нашу скорбь. Всему свое время. Еще год не прошел", - отметила Оганджанян.

Карин Тоноян, потерявшая сына в Карабахской войне, назвала решение правительства "очередным проявлением цинизма властей".

"Этот человек откровенно издевается над нами. В первую очередь над теми, кто потерял близкого на войне. Он заставляет, чтобы по нашим венам текла не кровь, а ненависть, чтобы мы лишились способности думать", - написала 8 сентября на своей странице в Facebook Тоноян. Сообщение с ее высказыванием к 20.00 мск 10 сентября собрало 12 комментариев и 621 репост.

Народ должен понимать, что над ним издеваются, и один человек исполняет роль дирижера в этом деле, считает она. "В холодильниках еще держат тела погибших, продолжая это скрывать. Что праздновать, когда пленных подвергают пыткам, а премьер говорит, что они подождут еще пару месяцев?" - отметила Тоноян.

Милена Мартиросян также была против проведения празднеств 21 сентября. "Я, как гражданка Армении, осуждаю "красочное мероприятие" 21 сентября и требую его отмены", - написала 10 сентября на своей странице в Facebook жительница Еревана.

Жительница Еревана Жасмин Киракосян выступила против масштабных мероприятий и празднеств. "Нужно дождаться годовщины этих трагических событий, возвращения пленных, потом уже праздновать что-то. Можно, к примеру, на Площади Республики организовать марш военных, посетить "Ераблур" и этим завершить. А деньги, которые планируется потратить на праздник, потратить на покупку оружия и вооружить нашу армию", - сказала Киракосян корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что в стране столько погибших в войне, без вести пропавших и пленных, что лучше бы власти занялись этими вопросами. "С каким сердцем вы будете праздновать и радоваться?" – спрашивает женщина.

"Хочу найти логику в действиях правительства. С одной стороны, призывают вакцинироваться, поскольку ситуация с коронавирусом в стране плохая. С другой стороны, планируют массовое мероприятие 21 сентября. А о "красочном празднестве" ничего не хочу сказать, и так все всё сказали", - написал 8сентября на своей странице в Facebook Арман Гарибян.

Но есть и такие жители Армении, которые поддерживают решение правительства о проведении праздничного мероприятия.

К примеру, жительница Еревана Кристине Варданян возмутилась выборочным подходом. "Когда 27 октября 1999 года обезглавили государство (теракт в парламенте), а 1 марта 2008 года (беспорядки в Ереване после выборов) в центре города расстреляли людей, и, когда РПА после апрельской войны в честь своей победы на выборах дали салют, никто не организовал протестный флешмоб", - написала она 9 сентября на своей странице в Facebook .

"Раньше никто бы не посмел выйти против Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, поэтому не протестовали, а сейчас не так", - пояснила она.

"Я пойду на это мероприятие и возьму с собой маленького сына, расскажу ему о значении этого дня. Я уверена, что наши погибшие ребята возгордились бы тем, что, благодаря им, в Арцахе и Армении есть жизнь, есть будущее, новорожденные дети, свадьбы, крещения", - написала Варданян.

Аракси Григорян обратился к участникам флешмоба. "Это хорошо, что вы против "красочного мероприятия" сейчас, но почему вы молчали, когда речь шла о демаркации и делимитации границ? Вы не понимаете, что своим молчанием вы распылили дело ваших сыновей, вашим молчаливым согласием вы обнулили их подвиги и превратили их в глазах мира в обычных агрессоров", - написал 9 сентября на своей странице в Facebook Григорян. Это сообщение к 20.00 мск 10 сентября собрало 5 комментариев и 17 репостов.

Житель Еревана Артем Саргсян считает, что предоставленная правительством информация недостаточна, чтобы оценить целесообразность данного мероприятия.

Если под масштабным мероприятием имеется в виду большой митинг, то он не против этого. "Мы встали перед угрозой потери суверенитета страны. Возможно, этим мероприятием власти хотят показать отдельным кругам, что Армения не уступит свой суверенитет", - сказал Саргсян корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель Хельсинкской Ассоциации Армении правозащитница Нина Карапетянц раскритиковала решение правительства о проведении "красочного мероприятия".

"Позволю себе предположить, что среди тех, кто проголосовал за проведение мероприятия, нет таких, кто потерял близких в 44-дневной войне, годовщина которых еще не исполнилась. В их числе, скорее всего, нет таких, у кого близкие в азербайджанском плену, таких, кто до сих пор ищет своих близких в списках без вести пропавших. В противном случае, они бы уважили хотя бы свою скорбь, если не в состоянии уважать чужую", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Карапетянц.

Жизнь должна продолжаться, и она продолжается, и каждый человек должен сделать все от себя зависящее для построения государства, считает она. Но это не означает, что нужно строить свое будущее путем неуважения друг к другу. Это моральная сторона вопроса, есть и другая сторона, считает правозащитница.

По ее словам, в ежедневном режиме гражданам Армении преподносятся цифры по заражению коронавирусом и публикуется статистика умерших от него. "Считаю ненормальным на этом фоне параллельно с решениями, которые в связи с распространением ковида ограничивают права и свободы граждан Армении, принимать решение о проведении мероприятия, которое соберет в одном месте большое количество людей? Вы гарантируете, что в это время ковид не будет распространяться", - сказала Карапетянц.

Руководитель правозащитной организации "Журналисты во имя прав человека", правозащитница Жанна Алексанян считает, что "…если в стране более 4000 погибших и их годовщина еще не прошла, все должны считаться с ними".

Алексанян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что очень много общается с семьями погибших военнослужащих, с февраля 2021 года сотрудники ее организации посетили около 100 семей, и эти люди выступают против подобного мероприятия. Она считает недопустимым подобное масштабное мероприятие, и, если не праздновать в этом году День независимости, то ничего не изменится.

"Чем это Армения независима, если азербайджанские войска вторглись на ее территорию и по сей день остаются там? Зачем тратить такие деньги? Лучше помогите семьям погибших", - отметила она, добавив, что власти абсолютно оторваны от семей погибших военнослужащих.

Пресс-секретарь Департамента информации и общественных отношений Гегам Меликбекян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что министерство образования, науки, культуры и спорта Армении на сегодняшний день не планирует мероприятий, посвященных годовщине войны в Карабахе. "Может, потом будет такая программа, но на сегодняшний день никаких мероприятий не запланировано, по крайней мере, нам ничего не известно", - отметил Меликбекян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".