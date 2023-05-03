Армянские политологи сочли бездействие России в Лачинском коридоре поддержкой Азербайджана

03 мая 2023, 21:30

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Азербайджан блокирует Лачинский коридор и установил там КПП с одобрения России, пытаясь подчинить себе Нагорный Карабах, сочли армянские политологи Андриас Гукасян и Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, была заблокирована с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. 28 апреля азербайджанские активисты приостановили пикет в Лачинском коридоре,, но дорогу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Власти Нагорного Карабаха заявили, что несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным. Карабахские активисты потребовали убрать пропускной пункт Азербайджана из Лачинского коридора и обеспечить контроль миротворцев на дороге.

Азербайджан блокирует Лачинский коридор с одобрения России, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян. Он отметил, что решение о гуманитарном коридоре, связывающем Армению и Нагорный Карабах, страны ОБСЕ приняли в 1992 году. Азербайджан, по его словам, также дал согласие. "Действия Баку являются вызовом безопасности и нарушением прав армян Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Но без согласия России такой объем работы Азербайджан не смог бы проделать. Более того, чтобы пройти на КПП, Азербайджан получает разрешение российских военных. Все, что происходит в Арцахе, согласовано с Москвой и противоречит армянским интересам", - предположил политолог.

Он считает, что бездействие российской стороны противоречит российскому законодательству, добавил Гукасян. "В рамках трехстороннего заявления у российских военных нет каких-либо полномочий. Задачи российского военного контингента прописаны в решении Госдумы России. Но Россия принимает решения, исходя из политической целесообразности. И провокация с КПП выгодна России. Ее целью является срыв переговоров в Вашингтоне", - предположил он.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что идет процесс подчинения Нагорного Карабаха Азербайджану. "Инсценировка на КПП, когда жителя Арцаха заставили пройти паспортный контроль преследует цель подчинения. Но на официальном уровне и на уровне общества отказались подчиняться, заявив, что никто не будет ездить, если будет паспортный контроль, а передвижение может быть в двух случаях: грузов и продовольствие в сопровождении российских военных, а также больных в сопровождении МККК", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян 1 мая призвал жителей Нагорного Карабаха выйти на митинг и потребовать, чтобы командование миротворцев объяснило, почему на мосту на въезде в Лачинский коридор азербайджанские военные проводят паспортный контроль и досмотр машин, тогда как по трехстороннему договору коридор должен контролироваться миротворцами.

По ее мнению, есть два варианта развития событий. "Либо КПП убирают, разблокируют движение, возвращая Лачинскому коридору экстерриториальный статус. Либо волюнтаристски полностью блокируют Арцах, не допускается проезд даже в сопровождении российских военных и Международного Комитета Красного Креста, насильственно переключают жителей на азербайджанский газ и свет", - отметила Айрумян.

Она считает, что Азербайджан торопится, опасаясь, что президентские выборы в Турции, а также события в зоне военной операции на Украине могут изменить геополитический расклад. "Это может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации в Турции и России. Волюнтаристский вариант возможен, если Эрдоган переизберется, а контрнаступление Украины провалится", - пояснила она.

Ни одна из сторон, за исключением Армении, не выполняет положения трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, заключенного в ноябре 2020 года, подчеркнула Айрумян. По ее словам, Азербайджан давно не говорит о трехстороннем заявлении, а Россия говорит о нем только в плане обязательств Армении. "Мировое сообщество не признает заявление как документ об итогах войны. Но Армения хватается за трехстороннее заявление и не хочет ссылаться на ранее принятые документы. После первой карабахской войны Азербайджан не подписал документ, фиксирующий достижения войны. Армении ничего не мешает делать так же, но почему-то армянские власти делают обратное. Это говорит не о слабости позиций Армении и отсутствии у нее союзников, это свидетельствует, что в Армении – коллаборационистский режим, который, согласно договоренностям содействует реализации русско-турецких соглашений. Однако переговоры в Вашингтоне показывают, что есть силы, которые противодействуют русско-турецким планам, иначе, если бы они придерживались того же мнение, эти планы были бы уже реализованы", - пояснила Айрумян.

В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщил сегодня МИД Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что продолжающаяся агрессивная политика Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха не способствует усилиям по установлению стабильности в регионе. Он подчеркнул, что действия Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха, звучащие на самом высоком уровне слова ненависти и открытые угрозы применения силы свидетельствуют о намерении и реальной угрозе Азербайджана провести этническую чистку Нагорного Карабаха, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МИД Армении. Ведомство подчеркнуло, что для установления долгосрочной стабильности в регионе ключевыми являются отвод войск, делимитация между двумя странами на основе Алма-Атинской декларации, а также решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международно гарантированного механизма диалога.

Азербайджан уже не устраивает трехстороннее заявление, о чем открыто заявляет сам Алиев, отметил политолог Армен Ованнисян. "Алиев хоронит трехстороннее заявление. У него усилился аппетит, выросли требования. Когда Азербайджан заявляет, что тот или иной документ – мертвый, параллельно обвиняя Армению, что она не выполняет его положения, тем самым он хоронит эти документы. Также было с Мадридскими принципами", - подчеркнул он.

Трехстороннее заявление не является международным документом, чтобы ссылаться на него, так как никаких последствий невыполнение его положений не влечет, отметил Андриас Гукасян. "Стороны принимали решения, исходя из собственной выгоды. Азербайджан, в частности, установил линию соприкосновения так, как это было выгодно ему. Власти же Армении ссылаются на этот документ, пытаясь представить общественности, что решения премьера о выводе войск и согласие на ввод российского военного контингента в Арцах законны. Тогда как премьер вышел за рамки своих конституционных полномочий и не имел права на принятие таких решений", - пояснил Гукасян.

18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители Нагорного Карабаха должны принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства.

Заявление Алиева о принятии армянами Нагорного Карабаха гражданства Азербайджана противоречит международным обязательствам по защите прав человека, а также конвенциям, которые регулируют вопросы гражданства, считает Гукасян."Международное сообщество отреагировало на это заявление и дало оценки. В частности, в ЕС заявили, что это является свидетельством намерений Баку изгнать армян из Арцаха", - отметил политолог.

Гукасян напомнил, что ни Армения, ни Азербайджан не вправе в одностороннем порядке определить политический статус Нагорного Карабаха. "Этот вопрос и Армения, и Азербайджан передали ОБСЕ. Это было условием признания их независимости. В Армении и Азербайджане власти намеренно вводят в заблуждение общественность, заявляя о праве Азербайджана решить вопрос политического статуса", - сказал он.

Попытка Азербайджана натурализовать карабахских армян не найдет поддержки мирового сообщества, считает Армен Ованнисян. "В дебатах Европарламента уже прозвучали мнения, что заявление Алиева о паспортах – классический пример этнической чистки. Кроме того, России не выгодно, чтобы армяне Арцаха приняли гражданство Азербайджана. Это лишит смысла пребывание российского военного контингента в Арцахе", - подчеркнул Ованнисян.

Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы армяне оставались в Нагорном Карабахе. "Без армян России нечего делать в Арцахе и их присутствие становится бессмысленным. Россия вынуждена будет уйти. В Арцахе должны остаться 15-20 тысяч армян, который Россия будет «защищать» от Азербайджана. Если Азербайджан решится на этническую чистку, Россия не станет воевать с ним. Для Кремля отношения с Баку приоритетнее", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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