Джейхун Байрамом (слева), Арарат Мирзоян. Фото: https://www.1lurer.am/

03 мая 2023, 13:26

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились встретиться в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов, в настоящий момент ведущие переговоры в Вашингтоне, договорились встретиться в Москве.

Как писал "Кавказский узел", ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут на текущей неделе мирные переговоры в Вашингтоне.

23 апреля Азербайджан установил пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, власти страны назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана. 1 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой выразил обеспокоенность в связи с установкой КПП на въезде в Лачинский коридор.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян собирается провести новую встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве, сообщил сегодня глава армянской парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции, представитель правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян.

"Есть предварительная договоренность о проведении встречи [глав МИД Армении и Азербайджана] в Москве", - цитирует Егояна ТАСС.

В настоящий момент армяно-азербайджанские переговоры проходят в Вашингтоне.

Госдеп попросил Баку и Ереван подумать над тем, как защитить права и безопасность жителей Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что вопрос прав и безопасности населения Нагорного Карабаха является ключевым в конфликте между Арменией и Азербайджаном, пишет информагентство NEWS.am.

"Единственный способ найти долгосрочное решение конфликта, унесшего слишком много жизней и продолжающегося слишком долго, состоит в том, чтобы эти люди, наконец, почувствовали себя в безопасности в своих домах, чтобы их права были защищены", - цитирует издание представителя ведомства.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию мирному будущему на Южном Кавказе. Прямой диалог между сторонами является ключом достижения долгосрочного мира и решения проблем. Круг и характер соглашения, регулирующего отношения, определяются сторонами. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить пространство, где могут проходить двусторонние обсуждения, и стороны могут вместе проделать действительно тяжелую работу, чтобы добиться прогресса в направлении долгосрочного мира. Что может быть в соглашении, а что нет - это дело сторон", - отметили в Госдепе.

Баку надеется на прогресс в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая на международной конференции в Шуше, пишет News.az.

Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в заключительном заседании министерского диалога завтра, 4 мая, пишет азербайджанское информагентство Turan со ссылкой на дипломатические источники.

Напомним, жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, была заблокирована более четырех месяцев. В Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, жителям периодически прерывается подача газа и света. На 138-й день блокировки дороги азербайджанские активисты сообщили, что приостановили акцию.

Установка Азербайджаном КПП в начале Лачинского коридора вызвала резонанс как в Армении, так и в Нагорном Карабахе. В частности, 1 мая карабахская оппозиция заявила, что жители и власти Нагорного Карабаха должны провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт, а от российских миротворцев – взять дорогу под свой контроль.

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Примечание:

"Ереван обратился в Международный суд из-за КПП в Лачинском коридоре", "Степанакерт обвинил Баку в 17 обстрелах сельчан с начала года", "Политологи в Баку назвали основания установки пограничного пункта на Лачинской дороге".

Автор: "Кавказский узел"

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