Участники пикета в Лачинском коридоре пояснили мотивы прекращения акции

28 апреля 2023, 20:59

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После прекращения акции азербайджанских экоактивистов Лачинский коридор остается закрытым, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Установка КПП в начале Лачинской дороги удовлетворила азербайджанских активистов, хотя они и не добились допуска на месторождения в Карабахе, пояснили организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики блокировали автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, требуя от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня, на 138-й день блокады, азербайджанские активисты сообщили, что готовы приостановить акцию. При этом они отметили, что их требования выполнены лишь частично, и если не будет разрешен мониторинг месторождений, коридор может быть перекрыт вновь. Сегодня вечером экоактивисты прекратили акцию протеста в Лачинском коридоре, после чего поперек дороги выстроились азербайджанские военные и полицейские.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

Лачинский коридор остается закрытым, проезд автомобилей не происходит, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Нагорного Карабаха.

Акция частично достигла своих целей - установка КПП на Лачинской дороге позволит предотвратить транспортировку в Карабах, в частности, оружия и военных, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов акции, руководитель центра "Женщина: мир и безопасность" при обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой Диляра Эфендиева. "Но основная задача - допуск азербайджанских специалистов на месторождения - сохраняется. Поэтому акция считается приостановленной", - пояснила она.

Акция на Лачинской дороге завершилась открытием пограничного пропускного пункта на границе с Арменией, отметил журналист Муртаза Бунъядлы, один из организаторов и первых участников акции. "Целью было контролировать границу, и цель достигнута. Теперь главной задачей стало укрепление азербайджанских пограничников на КПП. Отныне акция вблизи города Шуша теряет смысл, потому что все дороги проходят через тот КПП. После установления контроля остальные задачи будут решаться легко", - сообщил Бунъядлы корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласился военный эксперт Адалят Вердиев. Увольнение российского генерала Андрея Волкова с должности командующего миротворческим контингентом в Карабахе стало незапланированным результатом акции, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что по мнению российских политологов, Минобороны заменило командующего российским миротворческим контингентом на фоне установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, полагая, что назначенный на должность Александр Ленцов сможет выстроить более эффективное взаимодействие со сторонами конфликта, чем его предшественник. Действовать новому командующему придется на фоне стремления Азербайджана не допустить пролонгации присутствия российских миротворцев в регионе.

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