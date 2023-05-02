США анонсировали переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

02 мая 2023, 12:11

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Главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут на текущей неделе в Вашингтоне мирные переговоры, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля Азербайджан установил пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, власти страны назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана. 1 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой выразил обеспокоенность в связи с установкой КПП на въезде в Лачинский коридор.

Главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана проведут на текущей неделе переговоры в Вашингтоне, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На текущей неделе мы проводим мирные переговоры с министром иностранных дел [Армении] Араратом Мирзояном и министром иностранных дел [Азербайджана] Джейхуном Байрамовым в нашем новом учреждении, в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Диалог – это ключ к достижению прочного мира на Южном Кавказе", – написал сегодня Блинкен в своей странице в соцсети Twitter.

Планируется, что Блинкен проведет с Мирзояном и Байрамовым отдельные встречи. Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана с участием госсекретаря США начнутся в 16.45 мск, отметил "Интерфакс".

На сайте учебного центра иностранных дел имени Шульца указано, что он расположен в пригороде Вашингтона – Арлингтоне.

Напомним, жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром была заблокирована более четырех месяцев. В Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, жителям периодически прерывается подача газа и света. На 138-й день блокировки дороги азербайджанские активисты сообщили, что приостановили акцию.

Установка Азербайджаном КПП в начале Лачинского коридора вызвала резонанс как в Армении, так и в Нагорном Карабахе. В частности, 1 мая карабахская оппозиция заявила, что жители и власти Нагорного Карабаха должны провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт, а от российских миротворцев – взять дорогу под свой контроль.

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