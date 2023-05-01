США выразили обеспокоенность в связи с КПП на въезде в Лачинский коридор

01 мая 2023, 05:11

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой глубокую обеспокоенность в связи с установкой пункта пропуска на въезде в Лачинский коридор и заявил о важности скорейшего открытия проезда.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорога была взята под контроль сотрудниками полиции и внутренних войск Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с установкой пропускного пункта на въезде в Лачинский коридор. Сообщение о состоявшейся беседе опубликовано на сайте Госдепартамента США 30 апреля.

Блинкен заявил Алиеву о важности азербайджано-армянских мирных переговоров и пообещал постоянную поддержку США. "Он также выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов в связи с тем, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу, и подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческих и частных транспортных средств", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Днем ранее Блинкен провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой также подчеркнул "важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и пообещал постоянную поддержку США".

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