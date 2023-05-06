Аналитики назвали вопрос безопасности карабахских армян ключевым в мирных переговорах Баку и Еревана

06 мая 2023, 02:26

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Ключевым вопросом, по которому существуют разногласия, мешающие подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, является вопрос дальнейшей судьбы армян Нагорного Карабаха, считают аналитики в Баку, Ереване и Москве. Они высказали сомнение в результативности переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Как писал "Кавказский узел", после четырехдневных переговоров в США главы МИД Азербайджана и Армении достигли взаимного согласия по некоторым пунктам двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны приблизились к окончательному соглашению.

23 апреля Азербайджан установил пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, власти страны назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана. 1 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой выразил обеспокоенность в связи с установкой КПП на въезде в Лачинский коридор. МИД Армении 3 мая, по итогам очередного дня переговоров в Вашингтоне, заявил, что продолжающаяся агрессивная политика Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха не способствует усилиям по установлению стабильности в регионе.

Состоявшиеся в Вашингтоне четырехдневные переговоры между главами МИД Азербайджана и Арменией были попыткой США перехватить инициативу посредничества между Баку и Ереваном у России, считает аналитик информационного агентства Turan Шахин Гаджиев.

Насколько это удалось американцам - покажут последующие встречи в Москве, куда в ближайшее состоится визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна и где позже планируется встреча глав МИД Азербайджана и Армении, сказал Гаджиев 5 мая корреспонденту «Кавказского узла». «Если Москве удастся повести переговоры между сторонами в ранее установленном ею формате, то есть треке, исходящем от Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в таком случае итоги вашингтонских переговоров будут сведены к нулю», - предполагает Гаджиев.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян собирается провести новую встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве, сообщил 3 мая глава армянской парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции, представитель правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян.

По мнению Гаджиева, поскольку, по сути, проигравшей стороной в 44-дневной войне, является Армения, кроме того, она по военным и экономическим ресурсам многократно уступает Азербайджану, то давлению со стороны посредников подвергается именно Ереван. Однако, продолжил аналитик, спустя 2,5 года после окончания войны Армении удалось несколько прийти в себя, и она всячески пытается уклониться от невыгодного, как ей кажется, мирного соглашения.

Тем не менее, возможности у Еревана для маневров ограничены, определенные условия она вынуждена принимать. В частности, правительство Пашиняна согласилось на принятие принципа взаимного уважения территориальной целостности Арменией и Азербайджана. «Еще на Пражской встрече в октябре прошлого года Армения и Азербайджан согласились признать границы друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года. Она, как известно, предполагала признание странами СНГ существовавших в СССР границ между союзными республиками. Признавая Азербайджан в границах Азербайджанской ССР, Армения таким образом признает и принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану. Очевидно, этот пункт был отражен и в обсуждавшемся в Вашингтоне проекте мирного соглашения. Это вопрос, по которому стороны не имеют расхождений и, по всей видимости, по нему и другим смежным моментам, таким как определение принципов делимитации границ, они пришли к согласию в Вашингтоне», - отметил Гаджиев.

Что касается оставшихся разногласий по ключевым вопросам, то главным из них, по мнению эксперта, является споры сторон относительно дальнейшей судьбы армян Нагорного Карабаха. «Азербайджан считает армянских жителей Карабаха своими гражданами и заявляет, что сам гарантирует их права и безопасности. Баку не намерен обсуждать этот свой внутренний вопрос с Арменией или какими-либо другими государствами. Армения же выдвигает условием подписания мирного соглашения отражения в нем вопроса создания так называемого «международного механизма» для формирования гарантий безопасности армян Карабаха», - сказал аналитик.

Действия Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха свидетельствуют о намерении и реальной угрозе Азербайджана провести этническую чистку Нагорного Карабаха, заявило МИД Армении 3 мая. Для установления долгосрочной стабильности в регионе ключевыми являются отвод войск, делимитация между двумя странами на основе Алма-Атинской декларации, а также решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международно гарантированного механизма диалога, указано в сообщении ведомства.

Баку, по его словам, категорически отвергает «интернационализацию» вопроса о гарантиях прав и безопасности карабахских армян. «В Баку считают - и небезосновательно - что обсуждение вопросов, касающихся армян Карабаха, в рамках каких-либо международных форматов будет препятствовать восстановлению контроля Азербайджана над своими суверенными территориями. Такие переговоры могут продолжаться бесконечно. У Азербайджана есть печальный опыт, когда переговоры по Карабахскому урегулированию при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 28 лет не имели никаких результатов и не привели даже к освобождению из-под армянской оккупации хотя бы одного азербайджанского района. Поэтому Азербайджан тверд в своей позиции, что вопрос об армянах Карабаха не может быть предметом международных переговоров. Азербайджан предлагает армянской общине Карабаха диалог по реинтеграции и готов предоставить, наряду с правами и гарантиями безопасности, и определенные экономические преференции», - отметил Гаджиев.

На его взгляд, для Азербайджана нет разницы, кто будет модератором мирного процесса - Россия, США, Евросоюз или еще кто-либо другой. «Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, которая заключается в восстановлении суверенитета страны над всеми ее территориями, в том числе зоной, которая временно находится под контролем российских миротворцев. У посредников нет серьезных рычагов давления на Баку. США и ЕС заинтересованы в наращивании поставок азербайджанского газа в Европу. Россия, на фоне ограничения ее коммуникаций в европейском направлении, также заинтересована в транспортно-логистических возможностях Азербайджана для выхода на внешний мир. На фоне санкций существенно растет и товарооборот между Азербайджаном и РФ. Тут еще надо учитывать и сильные аргументы Азербайджана с точки зрения международного права. Азербайджан добивается действия своих законов на всей территории страны, и никто не может возразить этому», - отметил Гаджиев.

Он считает, что достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет зависеть от того, кто из посредников сможет убедить Ереван отказаться от настояния включать в договор вопрос об армянах Карабаха. «Судя по всему, в Вашингтоне сделать это не удалось. Сможет ли сделать это Москва - покажет время. Если посредникам не удастся добиться от Армении отказа от включения вопроса о будущем армян Карабаха в рамки неких «международных механизмов», то переговоры окончательно провалятся и это может привести к новой вспышке вооруженной эскалации в Карабахе. При таком сценарии в выигрышной позиции окажется Азербайджан с учетом его многократного превосходства над военными силами противника и контроля над всеми важными транспортными коммуникациями и стратегическими высотами как в Карабахе, так и на всем протяжении границы с Арменией», - отметил Гаджиев.

Какого-либо намека не успех переговоров в Вашингтоне нет

Политолог Армен Варданян заявил корреспонденту "Кавказского узла" о том, что сложно сказать, в чем заключается заявленный прогресс на переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

«Какого-либо намека не успех не было ни в заявлении армянской стороны, ни в заявлении азербайджанской стороны, ни в заявлении американцев. США заявили о некоем успехе, скорее всего, чтобы спасти лицо, прикрыть полный провал вашингтонских переговоров. Были большие ожидания», - заявил он.

Даже азербайджанская пресса не публиковала что-либо, что бы устраивало Баку, добавил политолог. «В целом не стоило ожидать, что стороны могли бы добиться серьезного успеха, а тем более, что был бы подписан какой-либо предварительный документ. Есть вопросы, в которых противоречия сторон диаметральные, нет ни одной точки соприкосновения. И главный вопрос – права и безопасность населения Арцаха (Нагорного Карабаха)», - подчеркнул Варданян.

По его словам, Армения готова подписать мирный договор и соглашение о делимитации границы. «Однако при этом армянская сторона настаивает, что права и безопасность должны быть обеспечены, что Армия обороны – гарант безопасности и не должна быть распущена, что в Арцах (Нагорный Карабах) должны быть должна быть введены международные миротворческие силы. Но Азербайджан категорически выступает против этих положений, заявляя, что проблема Арцаха (Нагорного Карабаха) – внутренняя проблема, что его вопрос не может быть включен в мирный договор, и по этой части Баку нечего обсуждать с Ереваном», - предположил политолог.

Он не исключил, что Азербайджан намеренно срывает переговоры. «Азербайджан рассчитывает, что за два года Россия ослабнет и вынуждено выведет свой контингент из Арцаха (Нагорного Карабаха), и он без проблем займет оставшуюся территорию. А если туда введут международные миротворческие войска, то – бессрочно или надолго. К тому же, Азербайджан знает, что с Россией легче договориться», - заключил Варданян.

Стороны переговоров не продвинулись в достижении мира

Политолог-международник, кандидат экономических наук, сопредседатель политической партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков отметил, что Россия в конфликте Азербайджана и Армении занимает наблюдательную позицию.

«Армения в обмен на признание Карабаха в составе Азербайджана пытается сохранить некую квазигосударственную автономию. Азербайджан же настаивает на том, чтобы это был обычный район его страны. В этом же случае у Армении нет стимула делать уступки Азербайджану по коридору в Нахичевань. Его Азербайджан хочет. В рамках соглашения, которое было подписано в острой фазе конфликта, есть отсутствие инициатив для обеих сторон и российской стороны. Часы тикают, пятилетний срок, на который рассчитано присутствие российских миротворцев, потихонечку уйдет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что переговоры в Москве могут быть столь же продолжительными, как и в Вашингтоне. «Столь длинные переговоры показывают, что кто-то, но не одна из двух сторон конфликта, а посредник, имеющий влияние, имеет слишком много разногласий [со сторонами]», - сказал Жаворонков.

Стороны не продвинулись в достижении мира, считает эксперт. «Пока что звучит дипломатическая формулировка: «Мы где-то продвинулись, но есть разногласия». Я подозреваю, что разногласия серьезные», - сказал Жаворонков.

Отвечая на вопрос, бывали ли такие длительные встречи представителей Армении и Азербайджана в России, Жаворонков ответил: «Такого не припомню, но помню, что были длительные переговоры между Арменией и Турцией о нормализации отношений, которые толком ничем не закончились. Это может нам показать, что конфликт будет завершен на поле боя».

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