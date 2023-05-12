Азербайджан обвинил армянских и карабахских военных в обстрелах

12 мая 2023, 10:20

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Позиции азербайджанских военных за сутки 17 раз были обстреляны на границе с Арменией и с территории, подконтрольной карабахским властям, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле позиций около Сотка. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

В ночь на 12 мая около Зода (армянское название – Сотк. – Прим. «Кавказского узла») ситуация была "относительно спокойной", но за минувшие сутки азербайджанские позиции 17 раз были обстреляны на других участках границы и в Карабахе, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

В частности, с территории Армении восемь раз были обстреляны из минометов и стрелкового оружия азербайджанские войска, расположенные около населенных пунктов Гоша Товузского района, Йеллиджа Кельбаджарского района и Минкенд Лачинского района, заявило ведомство.

"Кроме того, членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, девять раз были обстреляны позиции азербайджанской армии, расположенные в Тертерском, Ходжалинском, Шушинском и Лачинском районах", - сказано в сообщении Минобороны.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Потерь в личном составе и технике у азебайджанской стороны нет, подчеркивается в пресс-релизе. "Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры по всем направлениям, оперативная обстановка находятся под контролем", - говорится в нем.

Минобороны Армении не прокомментировало это обвинение. "За минувшую ночь существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По состоянию на 08:30 ситуация на передовой сравнительно стабильная", - говорится в публикации на сайте министерства.

Военное ведомство Нагорного Карабаха в свою очередь назвало дезинформацией заявление азербайджанской стороны. "Распространенное МО Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны в ночь с 11 на 12 мая открыли огонь по азербайджанским позициям […] является очередной дезинформацией", - заявило Минобороны на своем сайте.

Напомним, 11 мая Азербайджан заявил о гибели азербайджанского военного в результате обстрела со стороны Армении, также сообщалось о тяжелом ранении солдата. Армянское оборонное ведомство заявило о ранении четырех солдат.

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