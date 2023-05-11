11 мая 2023, 17:19

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе

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Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций близ Сотка с использованием артиллерии. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.

 Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о гибели азербайджанского военного в результате обстрела со стороны Армении, также сообщалось о тяжелом ранении солдата. Армянское оборонное ведомство заявило о ранении четырех солдат.

Минобороны Азербайджана сообщило о возобновлении боестолкновений на армяно-азербайджанском границе, обвинив армянскую сторону в обстрелах с применением артиллерийских установок.

"Начиная с 17.00 (16.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиции в направлении Зода (армянское название Сотк - прим. "Кавказского узла") стали обстреливать противоположные позиции азербайджанской армии с применением артиллерийских установок Д-30", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии предпринимают адекватные ответные меры, указано в сообщении.

Минобороны Армении также заявило об обстрелах на границе "В районе 17.10 мск подразделения вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка, применив миномет. С армянской стороны потерь нет", - указано в сообщении на сайте ведомства. По состоянию на 17.40 (16.40 мск) ситуация на передовой сравнительно стабильная, говорится в сообщении.

Напомним, после четырехдневных переговоров в США главы МИД Азербайджана и Армении достигли взаимного согласия по некоторым пунктам двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны приблизились к окончательному соглашению.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку, Ереване и Москве высказали мнение, что ключевым вопросом, по которому существуют разногласия, мешающие подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, является вопрос дальнейшей судьбы армян Нагорного Карабаха.

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Примечание:

"Перестрелка на границе Армении и Азербайджана привела к потерям с обеих сторон", "Обстрел азербайджанского трактора на границе с Арменией стал вторым инцидентом за неделю с гражданским транспортом", "Омбудсмен Азербайджана осудила преследование Бабирова и Ахундова в Армении".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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