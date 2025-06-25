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04:05, 25 июня 2025

Суд в Баку отказался рассматривать протест Варданяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян вновь заявил протест коллегии Бакинского военного суда, усомнившись в объективности судей, но те отказались рассматривать его ходатайство. Никто из потерпевших, выступая в суде, не дал конкретных показаний против Варданяна, заявила защита. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат несколько раз заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. В июне защита заявила, что обвинительный акт, предоставленный Варданяну в переводе на русский язык, отличается от азербайджанского оригинала, но суд отказался назначить экспертизу перевода по ходатайству Варданяна.  

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На очередном заседании в Бакинском военном суде 24 июня Рубен Варданян вновь выразил протест составу судебной коллегии из-за сомнений в объективности и беспристрастности входящих в нее судей. Поводом для нового протеста стало содержание протоколов заседаний, который состоялись в январе и феврале: ознакомившись с ними, Варданян обратил внимание на зафиксированное в этих документах отношение суда к ходатайствам защиты. 

Адвокат обвиняемого Авраам Берман поддержал протест, представитель прокуратуры просил оставить ходатайство без рассмотрения, потерпевшие потребовали не удовлетворять протест. Суд согласился с представителем обвинения, протест Варданяна в очередной раз был оставлен без рассмотрения. Как и раньше, судья сослался на отсутствие “конкретных доказательств, подтверждающих заинтересованность судейской коллегии в уголовном преследовании”, передает Report. 

После этого на заседании суда выступила новая группа потерпевших и их правопреемников. Троих бойцов азербайджанских вооруженных сил, убитых в Кельбаджарском и Лачинском районах, а также в направлении Агдере, представляли их близкие - отец, мать и брат соответственно.

Еще не менее 19 потерпевших рассказали лично о ранениях, полученных во время службы в разных районах из-за действий армянских военных - обстрелов, атак с беспилотников, диверсий, а также взрывов мин. Потерпевшие упоминали о сослуживцах, которые вместе с ними были ранены или погибли от полученных ранений. Следующее заседание суда по делу Варданяна назначено на 1 июля, передает “Азертадж”. 

Защитники Рубена Варданяна настаивают, что показания многочисленных потерпевших на процессе не могут доказывать его вину.

“Никто из пострадавших никогда не встречался с Рубеном, всю информацию о нем жертвы получили исключительно из СМИ и соцсетей. Ни один выступавший в суде не смог доказать связь филантропа с армянскими вооруженными силами, что не помешало предполагаемым жертвам утверждать, что именно он несет ответственность за их травмы. Тем не менее, хотя показания основывались на слухах, судебная коллегия не признала их недопустимыми и не исключила из протокола”, - говорится в публикации на сайте кампании Free Vardanyan. 

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Автор: "Кавказский узел"

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