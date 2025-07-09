Боец из Кизилюрта убит в военной операции

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Заур Рашидханов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1469 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июля власти и силовики назвали имена 1468 бойцов из Дагестана, убитых в специальной военной операции на Украине.

Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО.

Заур Рашидханов убит в боевых действиях на Украине, сообщила администрация Кизилюрта в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче награды его родным.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1468 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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