Почти 400 автомобилей застряли в пробке перед Крымским мостом

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Водители и пассажиры 385 транспортных средств ожидают в Краснодарском крае разрешения на проезд по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 07.00 мск 7 июля, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 950 автомобилей.

Сегодня, по данным на 6.00 мск, пробка перед мостом со стороны Кубани составляет порядка 385 машин. Время ожидания проезда при этом занимает более часа, сообщает в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении. С 23.00 мск 7 июля и до 5.00 мск 8 июля движение по мосту осуществлялось без задержек.

О ситуации перед мостом через Керченский пролив рассказывают и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат", многие утверждают, что сложности проезда наблюдались в течение всей ночи.

"Мы встали в очередь в 2:50, до сих пор тут стоим, продвинулись машин на пять за пол часа. Последние 1,5 часа вообще с места не сдвинулись", - написала Svetlana Homa в 4.59 мск.

"В 00.10 встали, несколько минут назад прошли сканер", - поделилась в 5.49 мск пользователь Мария.

"В 4:56 встали в очередь, в 6:05 подъехали на досмотр", - пишет сегодня Евгений Карцев.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.