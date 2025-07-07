Очередь из 950 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

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Водители 950 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", в воскресенье 6 июля к 06.00 мск перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 310 машин. К 10.00 мск в пробке стояли уже 730 автомобилей. Пользователи Telegram сообщили, что провели в заторе около двух часов.

По состоянию на 07.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 950 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, ночью и в 04.00 мск очередей перед мостом не было, а в 05.00 мск в очереди со стороны Тамани стояли уже 350 машин. В 06.00 мск очередь выросла до 540 машин. Со стороны Керчи очереди не наблюдалось.

О пробках перед мостом со стороны Кубани сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Ого, смотрю уже под 600 авто в 6 утра. Все, кто решил по пустому мосту проскочить, пока нет жары?" - написал в 06.08 мск Павлунин Александр.

В 5:30 встали в пробку, до моста еще оооочень далеко

"Понедельник, обычно много машин. Как раз Москва добралась, у кого отпуск начался с понедельника", - ответил на это Максим. "Я радостно предположил, что они в воскресенье все проедут, и купил с понедельника. Видимо, зря", - заметил в ответ Павлунин Александр.

"В 5:30 встали в пробку, до моста еще оооочень далеко", - поделился в 06.58 мск Михаил.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.