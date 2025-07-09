Участники военных учений в Армении ранены при взрыве

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Армянские военнослужащие во время учений получили ранения при взрыве минометного снаряда.

Как писал "Кавказский узел", доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Инцидент произошел 8 июля во время военных учений на учебном полигоне, сообщило Минобороны Армении.

"В результате взрыва минометного снаряда имеются пострадавшие Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства. Сколько человек ранены и каково их состояние, ведомство не сообщило.

Напомним, рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2020 года, правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.