Боец из Зверево убит в зоне СВО

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Александр Воронин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 695 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 694 бойцов из Ростовской области.

В Зверево 4 июля открыли мемориальную табличку в память об Александре Воронине, который был убит в ходе специальной военной операции. Памятный знак расположен на здании многоквартирного дома по улице Обухова, 43.

46-летний зверовчанин служил в артиллерийских войсках. "В своем последнем звонке 12 февраля 2024 года с фронта он сообщил родителям, что идет в наступление", - сообщила администрация города Зверево в своем телеграм-канале. В этот же день Александр Воронин был убит.

Боец посмертно награжден Орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 695 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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