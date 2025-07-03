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17:34, 3 июля 2025

Боец из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Червонный убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 694 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 693 бойцов из Ростовской области.

Василий Червонный родился в поселке Лиховской, после школы работал на шахте «Ростовская». 10 октября 2023 года Василий заключил контракт с Министерством Обороны. На СВО он был водителем и стрелком с позывным «Vaso». Убит 16 июля 2024 года в результате минометного обстрела. Василию был 31 год, у него осталась дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Гуково. 

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 694 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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