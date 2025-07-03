Трое военных из Ростовской области убиты на Украине

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Руслан Гаджиев, Рустам Карслиев и Максим Котельников из Сальского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена 693 убитых там комбатантов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июля власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 690 бойцов из Ростовской области.

Имена еще троих военнослужащих из Ростовской области, убитых на Украине, назвал глава Сальского района Владимир Березовский, отчитываясь о вручении посмертных наград их родственникам.

Рядовой Руслан Гаджиев заключил контракт с Минобороны в Москве, служил наводчиком, был посмертно награжден орденом Мужества. Такую же награду получил ефрейтор Рустам Карслиев, - который, по словам чиновника, “подписал согласие на участие в СВО в подразделении Шторм V” 1 .

Ефрейтор Максим Котельников заключил контракт в сальском военкомате летом 2024 года, служил помощником гранатометчика, посмертно был награжден медалью Жукова, говорится в публикации официального Telegram-канала главы района.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 693 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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