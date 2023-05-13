Число раненых армянских военных достигло четырех

13 мая 2023, 10:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Общее число военных, получивших 12 мая ранения в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе, достигло четырех, сообщило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", поздно вечером 12 мая Минобороны Армении сообщило, что в результате перестрелки на границе с Азербайджаном ранения получили двое армянских военных.

В результате обстрела 12 мая азербайджанскими военными позиций армянских солдат один военнослужащий погиб и четыре получили ранения. Из них двое военнослужащих получили ранения от удара беспилотника, остальные – от артобстрела, сказано в сообщении Минобороны Армении, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Получивший ранения от удара беспилотника один военнослужащий сегодня выписался из больницы. Жизни других раненных ничего не угрожает, отметило ведомство.

На 10.30 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения оборонного ведомства Армении.

Напомним, утром 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, в тот же день Минобороны страны информировало о гибели азербайджанского военного. С армянской стороны ранения получили четыре солдата. Обе стороны уточнили, что эскалация происходит в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод, – прим. "Кавказского узла").

Боевые действия на Соткском направлении связаны с переговорным процессом, таким образом Азербайджан оказывает давление на Армению. Также перестрелка на границе связана с грядущими выборами в Турции, указали 12 мая опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.