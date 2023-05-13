Указатель на Сотк. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=HLQGTqpSCHA

13 мая 2023, 10:36

Число раненых армянских военных достигло четырех

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Общее число военных, получивших 12 мая ранения в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе, достигло четырех, сообщило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", поздно вечером 12 мая Минобороны Армении сообщило, что в результате перестрелки на границе с Азербайджаном ранения получили двое армянских военных.

В результате обстрела 12 мая азербайджанскими военными позиций армянских солдат один военнослужащий погиб и четыре получили ранения. Из них двое военнослужащих получили ранения от удара беспилотника, остальные – от артобстрела, сказано в сообщении Минобороны Армении, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Получивший ранения от удара беспилотника один военнослужащий сегодня выписался из больницы. Жизни других раненных ничего не угрожает, отметило ведомство.

На 10.30 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения оборонного ведомства Армении.

Напомним, утром 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, в тот же день Минобороны страны информировало о гибели азербайджанского военного. С армянской стороны ранения получили четыре солдата. Обе стороны уточнили, что эскалация происходит в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод, – прим. "Кавказского узла").

Боевые действия на Соткском направлении связаны с переговорным процессом, таким образом Азербайджан оказывает давление на Армению. Также перестрелка на границе связана с грядущими выборами в Турции, указали 12 мая опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в применении ударных дронов", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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