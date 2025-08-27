Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда по подозрению в подготовке удара беспилотников по военному аэродрому в Саратовской области.

Задержан россиянин, готовивший атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщили в ЦОС ФСБ. Он планировал оборудовать модуль навигации для беспилотников ВСУ. 35-летний волгоградец в 2019-2022 годах временно жил в Львовской области Украины. После того, как закончился срок действия разрешения на временное проживание, он перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины и попал в поле зрения сотрудников СБУ.

После прохождения подготовки в Киеве мужчина по указанию куратора приехал в Волгоград, затем выехал в Саратовскую область, где и планировал выполнить задание. Однако сделать это не удалось: его задержали по месту жительства, передает "Коммерсант".

По данным ФСБ о снял жилье вблизи военного аэродрома в Энгельсе, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА. Под видом курьера одного из сервисов доставки,он планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника, передает ТАСС.

На сайте ЦОС ФСБ сообщение к 9.53 мск не опубликовано.

"Кавказский узел" также писал, что ФСБ сообщило о задержании жительницы Волгоградской области по делу о подготовке теракта в Крыму. Суд отправил ее в следственный изолятор.

