Жительница Волгоградской области арестована в Крыму по делу о подготовке теракта

ФСБ сообщило о задержании жительницы Волгоградской области по делу о подготовке теракта в Крыму. Суд отправил ее в следственный изолятор.

Арестованной женщине 54 года, она гражданка России. Согласно версии силовиков, она приехала из Волгоградской области в Крым “по указанию украинского куратора”.

Как утверждает ФСБ, женщина принесла в здание управления ФСБ по Крыму “мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону”, этот предмет был передан ей неким курьером уже на полуострове. “При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и механизм, срабатывающий при поступлении кодового сигнала”, - цитирует сообщение силовиков ТАСС.

Спецслужбы также утверждают, что жительница Волгоградской области “обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram” - выполняя такие поручения, она якобы пыталась вернуть деньги, похищенные у нее телефонными мошенниками. В сообщении ФСБ отмечается, что “куратор” поручил женщине самостоятельно “направить код на исполнительный механизм взрывного устройства" и в результате взрыва она должна была погибнуть сама.

Киевский районный суд Симферополя арестовал женщину на два месяца, сообщает сегодня “Интерфакс-Юг”. Женщине вменяются покушение на теракт и незаконный оборот взрывчатки.

"Кавказский узел" также писал, что в июне военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 64-летней Ларисе Гавриленко, признав ее виновной в попытке подорвать военный грузовик. Женщина осуждена на 16 лет лишения свободы.

