×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:55, 25 августа 2025

Жительница Волгоградской области арестована в Крыму по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ФСБ сообщило о задержании жительницы Волгоградской области по делу о подготовке теракта в Крыму. Суд отправил ее в следственный изолятор. 

Арестованной женщине 54 года, она гражданка России. Согласно версии силовиков, она приехала из Волгоградской области в Крым “по указанию украинского куратора”. 

Как утверждает ФСБ, женщина принесла в здание управления ФСБ по Крыму “мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону”, этот предмет был передан ей неким курьером уже на полуострове. “При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и механизм, срабатывающий при поступлении кодового сигнала”, - цитирует сообщение силовиков ТАСС. 

Спецслужбы также утверждают, что жительница Волгоградской области “обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram” - выполняя такие поручения, она якобы пыталась вернуть деньги, похищенные у нее телефонными мошенниками. В сообщении ФСБ отмечается, что “куратор” поручил женщине самостоятельно “направить код на исполнительный механизм взрывного устройства" и в результате взрыва она должна была погибнуть сама. 

Киевский районный суд Симферополя арестовал женщину на два месяца, сообщает сегодня “Интерфакс-Юг”. Женщине вменяются покушение на теракт и незаконный оборот взрывчатки.

"Кавказский узел" также писал, что в июне военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 64-летней Ларисе Гавриленко, признав ее виновной в попытке подорвать военный грузовик. Женщина осуждена на 16 лет лишения свободы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:49, 25 августа 2025
Почти 30 человек отравились на базе отдыха в Дагестане
22:45, 24 августа 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
11:48, 24 августа 2025
Власти назвали имена двух убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
09:48, 24 августа 2025
Минобороны отчиталось о 95 сбитых за ночь дронах
08:26, 24 августа 2025
В двух районах Ростовской области сбиты беспилотники
07:13, 24 августа 2025
Ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты
Все события дня
Новости
Дым от пожара в Новошахтинске. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Слюсаря от 24.08.25, https://t.me/Yuri_Slusar/2792?single
02:57, 25 августа 2025
Слюсарь отчитался о тушении пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
03:55, 24 августа 2025
Стало известно о состоянии пострадавших при падении беспилотника в Волгоградской области
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
03:53, 23 августа 2025
Три человека пострадали в Волгоградской области при атаке беспилотников
01:02, 23 августа 2025
Приостановлена работа волгоградского аэропорта
Джабраилов (в центре, в белом) нападает с пистолетом на посетителя паба. Кадр видео с камер наблюдения.
03:39, 22 августа 2025
Попытка урезонить пьяного военного обернулась преследованием для уроженца Чечни в Волжском
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Верхний Ларс. Скриншот видео YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
25 августа 2025, 12:50
Министр экономики Армении отрицает проблемы с транспортировкой фруктов и овощей в Россию

Удаленная страница Маркова* на сайте "Единой России". Скриншот архивной копии по состоянию на 18.05 мск 22 августа https://archive.ph/X74mD
22 августа 2025, 21:20
"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

Эвакуация тел погибших альпинистов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
22 августа 2025, 12:54
Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете

Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше