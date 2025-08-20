×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:48, 20 августа 2025

Суд в Баку отказался рассматривать протест защиты Варданяна

Рубен Варданян в суде. Скриншот фото Report.Az от 19.08.25, https://report.az/ru/proisshestviya/v-bakinskom-sude-poterpevshie-i-ih-pravopreemniki-dali-pokazaniya-po-delu-vardanyanayu/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна заявила протест судейской коллегии, но он не был рассмотрен. Показания в суде дали граждане Азербайджана, пострадавшие в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат несколько раз заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. На заседании 24 июня Варданян заявил протест коллегии суда, но те отказались рассматривать его ходатайство.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На очередном заседании суда по делу Рубена Варданяна его адвокат Авраам Берман выразил протест коллеги судей, его подзащитный протест поддержал. Судья Зейнал Агаев заявил, что сторона защиты уже неоднократно подавала протесты, в нынешнем нет никаких новых обстоятельств, в связи с чего его не вынесли на обсуждение, пишет 19 августа Oxu.az.

Показания в суде давали правопреемники ряда граждан Азербайджана (не менее пяти человек), которые погибли в ходе боестолкновений на территории Карабаха, в частности обстрелов Ходжавенда, Ходжалы, Кельбаджара. Около 40 свидетелей рассказали, что получили ранения при аналогичных обстоятельствах. Ряд жителей Карабаха сообщил о ранениях, полученных в результате подрыва на минах. Также были озвучены данные судебно-медицинских экспертиз, проведенных в отношении жертв подрывов мин и других потерпевших - всего не менее 16 человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Армянская церковь в Бердзоре, май 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
20:58, 19 августа 2025
Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване
Встреча Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна. Вашингтон, 8 августа 2025 г. Фото: https://yerevan.today/ru/polnyj-tekst-deklaraczii-po-itogam-vstrechi-pashinyan-tramp-aliev-v-vashingtone/
00:56, 17 августа 2025
Участники митинга в Ереване раскритиковали вашингтонские договоренности
Подписание мирной декларации. Кадр официальной трансляции Белого дома The White House / YouTube
00:57, 15 августа 2025
Карабахские депутаты и активисты возмущены вашингтонскими договоренностями
Сносят дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью программы Copilot
01:35, 10 августа 2025
Активисты призвали принудить Азербайджан прекратить разрушения в Нагорном Карабахе
Европейский суд по правам человека. Фото: https://pravo.hse.ru/intlaw/news/keywords/317213996/
23:57, 18 июля 2025
Более 100 заявлений от карабахских беженцев направлено в ЕСПЧ
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
12:45, 26 июля 2025
Ветер с Апшерона
Доверительная Европа
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Армянская церковь в Бердзоре, май 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
19 августа 2025, 20:58
Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване

Зарема Мусаева. Фото: https://chechnyatoday.com/news/387769
19 августа 2025, 15:31
Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

Аршад Ханкишиев. Фото: https://www.instagram.com/p/DNhaL4cNyyF/ принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России
19 августа 2025, 11:50
Источники сообщили о лишении гражданства России азербайджанского бизнесмена

Саид Амиров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18 августа 2025, 23:00
Саиду Амирову и его родным предъявлен иск на два миллиарда рублей

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше