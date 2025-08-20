Суд в Баку отказался рассматривать протест защиты Варданяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна заявила протест судейской коллегии, но он не был рассмотрен. Показания в суде дали граждане Азербайджана, пострадавшие в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предусматривают пожизненное заключение. С 1 апреля на заседаниях выступают потерпевшие, они требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Подсудимый и его адвокат несколько раз заявляли протест суду, но все ходатайства об отводе судей были отклонены. На заседании 24 июня Варданян заявил протест коллегии суда, но те отказались рассматривать его ходатайство.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На очередном заседании суда по делу Рубена Варданяна его адвокат Авраам Берман выразил протест коллеги судей, его подзащитный протест поддержал. Судья Зейнал Агаев заявил, что сторона защиты уже неоднократно подавала протесты, в нынешнем нет никаких новых обстоятельств, в связи с чего его не вынесли на обсуждение, пишет 19 августа Oxu.az.

Показания в суде давали правопреемники ряда граждан Азербайджана (не менее пяти человек), которые погибли в ходе боестолкновений на территории Карабаха, в частности обстрелов Ходжавенда, Ходжалы, Кельбаджара. Около 40 свидетелей рассказали, что получили ранения при аналогичных обстоятельствах. Ряд жителей Карабаха сообщил о ранениях, полученных в результате подрыва на минах. Также были озвучены данные судебно-медицинских экспертиз, проведенных в отношении жертв подрывов мин и других потерпевших - всего не менее 16 человек.

