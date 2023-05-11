Армянские военнослужащие. Фото: https://mil.am/

11 мая 2023, 07:03

Перестрелка на границе Армении и Азербайджана привела к потерям с обеих сторон

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Минобороны Азербайджана сообщило о тяжелом ранении азербайджанского военного служащего в результате интенсивного обстрела со стороны Армении. Военное ведомство в Ереване заявило о ранении двух военных.

Как сообщал "Кавказский узел", нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в Аскеранском районе 8 мая.

«Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском (армянское название села - Сотк, примеч. «Кавказского узла») направлении Басаркечярского района. (Гегаркунинкская область Армении) подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию», - сообщила утром 11 мая пресс-служба Минобороны Азербайджана, релиз которой перевел корреспондент "Кавказского узла". 

В результате прицельного огня был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии Махмудлу Муслим Видади оглу, говорится релизе ведомства. Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

Вину за обострение военное ведомство в Баку возложило на Армению.

В свою очередь Минобороны Армении заявило, что рано утром 11 мая военнослужащие Азербайджана в направлении села Сотк открыли артиллерийский огонь. По состоянию на 07:00 (06:00 по мск) были ранены двое армянских военных.  «11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных средств по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка», - сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 07:20 (06.20 мск) подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь из артиллерийских и минометных средств по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка, сообшило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что МВД Нагорного Карабаха 5 мая заявило об обстреле азербайджанскими военными водителя трактора, который выполнял сельхозработы в селе Вардадзор.

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Примечание:

"Госминистр Нагорного Карабаха назвал безрезультатными переговоры Ленцова в Баку", "Азербайджанский военный осужден на 11,5 года тюрьмы за переход границы Армении", "Карабахские активисты продолжили акцию против блокады".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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