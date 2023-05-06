Тракторист в Нагорном Карабахе выполняет сельхозработы. Фото: МВД Нагорного Карабаха https://www.facebook.com/ArtsakhPolice/

06 мая 2023, 08:15

Тракторист в Нагорном Карабахе попал под обстрел

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Азербайджанские военные обстреляли водителя трактора, который выполнял сельхозработы в селе Вардадзор, заявило МВД Нагорного Карабаха.

По данным МВД Нагорного Карабаха, азербайджанские военные обстреляли жителя села Вардадзор (азербайджанское название – Пирджамал, – прим. "Кавказского узла") в Аскеранском районе, который выполнял сельхозработы на тракторе.

"5 мая в 10.55 [09.55 мск] в Аскеранское РУВД поступило сообщение о том, что на территории села Вардадзор А.Ваханян при выполнении сельхоз работ на тракторе был обстрелян с азербайджанских боевых позиций", – информировало ведомство вечером 5 мая на своей странице в Facebook.

На место выехали сотрудники Аскеранского райотдела МВД, которые установили, что местный житель А.Ваганян, 1971 года рождения был обстрелян во время выполнения работ на гусеничном тракторе КТЗ-90 в своем гранатовом саду. Обстрел велся с позиций азербайджанских военных, которые расположены неподалеку. Сельчанин прекратил работы. Об инциденте уведомлено командование российских миротворцев, сказано в сообщении.

На 08.15 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения МВД Нагорного Карабаха об обстреле тракториста.

"Кавказский узел" также писал, что 5 мая оборонное ведомство Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли трактор, выполнявший сельхозработы в Лачинском районе.

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Примечание:

"Армянские политологи сочли бездействие России в Лачинском коридоре поддержкой Азербайджана", "Главы МИД Армении и Азербайджана договорились встретиться в Москве", "МИД Азербайджана и Армении признали разногласия по ключевым вопросам мирного договора".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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