Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле трактора на границе с Арменией

05 мая 2023, 16:19

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Трактор, выполнявший инженерные работы на армяно-азербайджанской границе, подвергся обстрелу со стороны Армении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля у села Тех около армяно-азербайджанской границы произошла перестрелка. Минобороны Армении заявило о гибели четырех и ранении шести военных. С азербайджанской стороны, согласно данным Минобороны, погибли трое военных и четверо были ранены. 13 апреля жители села рассказали, что вооруженный инцидент не повлиял на их жизнь, однако жители общины потребовали от властей оружие для самообороны. 29 апреля Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего в районе села Тех. Военное ведомство Азербайджана назвало эту информацию несоответствующей действительности.

В конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов. Корректировка границы около села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и формально не является делимитацией границы, но фактически власти начали процесс делимитации на фоне отсутствия договора об этом, указали армянские политологи.

Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте на армяно-азербайджанской границе. "5 мая примерно в 12:00 (11.00 по мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг (армянское название Тех - прим. "Кавказского узла") Горисского района открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы на противоположных позициях азербайджанской армии, расположенной на условной границе между двумя странами на территории Лачинского района", - говорится в пресс-релизе военного ведомства, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Подразделениями азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты ответные меры, далее отмечено в сообщении.

Минобороны Армении к 16.12 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало сообщение военного ведомства Азербайджана об обстреле на границе.

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