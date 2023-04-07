Ереванские политологи поспорили о корректировках границы с Азербайджаном

07 апреля 2023, 05:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Корректировка границы с Азербайджаном в районе села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и не является делимитацией границы, заявили политологи Андриас Гукасян и Армен Варданян. Договора о делимитации армяно-азербайджанской границы нет, но власти Армении фактически начали этот процесс, считает политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

С 31 августа 2022 года транспортное сообщение Нагорного Карабаха с Арменией организовано по новому маршруту, соединенному с 36-м километром автомагистрали Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора, говорится в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Работы по уточнению границы на дороге Тех - Корнидзор продолжаются, при этом армянская сторона стремится избежать эскалации, заявил на заседании правительства 6 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он указал, что общая протяженность проблемного участка составляет 12 километров. С 1 апреля уточнены пункты дислокации пограничников на участке в 7 километров, а на оставшихся пяти километрах работы продолжаются.

"В некоторых местах, по нашей оценке, азербайджанская сторона расположилась и провела инженерные работы на территории Армении за 100-300 метров до границы. После этого было решено, что ситуацию исправят картографы обеих сторон", - приводит слова премьера "Радио Азатутюн".

Заявление Пашиняна свидетельствует, что фактически проводится делимитация границы, однако этот процесс должен проводиться лишь при наличии договора, заявила корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Наира Айрумян.

Такой договор может быть заключен между двумя странами по доброй воле либо при арбитраже международных организаций или иных стран, отметила она. «В нашем случае нет ни того, ни другого, по крайней мере в публичном пространстве, но проводят делимитацию. Стало быть, делимитация проводится либо без документов, что не соответствует международному праву, либо на основании латентного непубличного соглашения», - сказала она.

Политобозреватель назвала абсурдным утверждение армянских властей о необходимости избегать эскалации: военно-политическое руководство страны обязано четко указать армии, какие границы она должна защищать, подчеркнула Айрумян. Международное сообщество заинтересовано, чтобы Еревану не навязали "новый Карсский договор", - для этого, в частности, в Армению была направлена миссия европейских наблюдателей, добавила она.

В 1921 году под давлением Советской России правительство Армении подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. 16 марта 1921 года в Москве представители правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции, существующую до сих пор. Лозаннский мирный договор 1923 года установил границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в ее современных границах.

В публичном пространстве нет никаких правовых оснований для делимитации границы Армении и Азербайджана, подтвердил политолог, правовед Андриас Гукасян.

«Делимитация – международный процесс, который не может быть произвольным или фрагментарным. В международной практике делимитация осуществляется на основании карт, исторически сложившихся обстоятельств и иных правовых документов. Кроме того, ратифицировать договор о делимитации может только парламент страны», - заявил он «Кавказскому узлу».

Слова Пашиняна о согласованном семикилометровом участке и переговорах относительно еще пяти километров границы, в правовом смысле не имеют отношения к делимитации, речь идет об установлении новой линии соприкосновения, считает он.

«В трехстороннем заявлении нет ничего об установлении линии соприкосновения. Возникла спорная ситуация: непонятно, что подразумевает «вывод армянских войск из Карвачара», где граница, куда должны были отойти войска. Вопрос, сделано ли это преднамеренно, чтобы был повод для столкновений и провокаций, или это следствие безграмотности. В соглашении о перемирии должна была быть указана линия соприкосновения войск: она устанавливает, как и где должны разместиться войска, но не где должна пройти государственная граница. В Техе изменилась линия соприкосновения, это произошло на фоне признания Европарламентом Азербайджана агрессором и требования о выводе войск», - пояснил политолог.

Политолог Армен Варданян также считает, что работы на дороге Тех - Корнидзор не являются делимитацией. «Определяются места дислокации армянских и азербайджанских войск, но это временное явление. Со временем ситуация может измениться», - заявил он «Кавказскому узлу».

Текущий процесс не основан на международном праве, линия соприкосновения определяется на основании границ советских республик, добавил политолог. «Где проходят «красные линии» армянских властей, куда они готовы уступать, зависит от боеготовности армянской армии, от восстановления военного паритета. Власти пытаются дипломатическими каналами решать проблемы», - отметил Варданян.

Армянская сторона может пойти на уступки только в вопросе расположения той или иной боевой позиции вдоль линии соприкосновения, целые населенные пункты они сдавать не станут, «да и международное сообщество не позволит захватить населенные пункты», заключил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.