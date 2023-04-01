Армения заявила о корректировке границы с Азербайджаном

01 апреля 2023, 17:03

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Азербайджан занял позиции около Сюникской области, не дождавшись уточнения границы, и сегодня представители двух стран скорректировали местоположение пограничных постов, сообщила Служба нацбезопасности Армении. Азербайджанские военные перекрыли участок дороги, заняв земли села Тех, рассказал местный житель.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией. Военные заняли высоты в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора (армянское название Лачина – Бердзор), введенного в эксплуатацию в августе 2022 года, рассказал источник в администрации Лачинского района Азербайджана.

26 августа 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. С 31 августа 2022 года было организовано транспортное сообщение Нагорного Карабаха с Арменией по новому маршруту, соединенному с 36-м километром автомагистрали Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора, говорится в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Сегодня на участке дороги Тех - Корнидзор состоялась встреча между представителями Армении и Азербайджана для уточнения границы, сообщила Служба нацбезопасности Армении. "В соответствии с достигнутыми в августе 2022 года договоренностями, с 1 апреля 2023 года Бердзорский коридор, соединяющий Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") с Арменией, должен заканчиваться у Корнидзорского моста", - говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

С 1 апреля маршрут, соединяющий Армению с Бердзорским коридором, будет проходить по маршруту Корнидзор - Тех, то есть только через территорию Армении, подчеркнуло ведомство.

Альтернативная Лачинскому коридору дорога протяженностью около 11,8 километра начинается от 36-го километра трассы Степанакерт–Бердзор (от перекрестка села Мец Шен). От моста над рекой Ахавно в сторону Корнидзора строится дорога, до окончания ее строительства сухопутная связь Армении и Нагорного Карабаха будет осуществляться по щебеночному участку дороги длиной 4,5 километра, которую восстанавливает карабахская строительная компания, сообщило 12 августа 2022 года "Новости-Армения".

После августа 2022 года часть дороги, соединяющая коридор с Арменией, на участке за Корнидзорским мостом проходила через территорию Азербайджана. Армения и Азербайджан договорились по обеим сторонам этого участка разместить своих пограничников, сообщила СНБ.

"Во время развертывания были выявлены разночтения карты, и в некоторых местах азербайджанская сторона, не дождавшись заранее оговоренных корректировок, приступила к укреплению своих позиций, проводя инженерные работы. Таким образом, в пяти точках азербайджанские войска приблизились на 100-300 метров ближе от границы", - заявило ведомство, добавив, что "работа продолжается".

Ситуация на участке Тех - Корнидзор в Сюникской области "существенно улучшилась" после встречи представителей Армении и Азербайджана и корректировки границы, сообщает сегодня "Новости-Армения".

Азербайджанские военные, перекрыв дорогу на участке между Ахавно и Тех, продвинулись вперед на территорию Армении, рассказал журналистам житель села Аравус, бывший глава общины Аргам Овсепян.

По его словам, ранее на этой территории стояли российские миротворцы. "Они вышли из зоны, их место заняли азербайджанцы. Азербайджанцы спустились к Корнидзору и прошли дальше, захватив до 80 гектаров земель села Тех. Жители не поняли, что произошло, никто не сопротивлялся, настолько это было неожиданно", - сказал Овсепян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сельчанин добавил, что от границы села Агавус до сел Тех и Корнидзор был оставлен коридор, азербайджанские военные перекрыли этот участок, заняв вспаханные сельчанами земли. "В данный момент азербайджанцы это засеянное поле выровняли и установили свои посты", - сказал он.

По его словам, армянские и азербайджанские позиции уже находятся по обе стороны дороги, расстояние между ними около 10-15 метров.

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