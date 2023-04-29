Армянский солдат ранен на границе

29 апреля 2023, 21:30

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Военнослужащий получил огнестрельное ранение в районе села Тех, сообщило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана назвало эту информацию несоответствующей действительности.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля у села Тех около армяно-азербайджанской границы произошла перестрелка. Минобороны Армении заявило о гибели четырех и ранении шести военных. С азербайджанской стороны, согласно данным Минобороны, погибли трое военных и четверо были ранены. 13 апреля жители села рассказали, что вооруженный инцидент не повлиял на их жизнь, однако жители общины потребовали от властей оружие для самообороны.

В конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов. Корректировка границы около села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и формально не является делимитацией границы, но фактически власти начали процесс делимитации на фоне отсутствия договора об этом, указали армянские политологи.

Армянский солдат в результате выстрела "с противоположной стороны" ранен на границе близ села Тех Сюникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Инцидент произошел в районе 18.05 (17.05 мск) часов по местному времени. По данным врачей, получивший ранение солдат находится в состоянии средней тяжести, сообщило ведомство. По состоянию на 20.00 (19.00 мск) ситуация на границе относительно стабильная, указано в сообщении.

Минобороны Азербайджана назвало несоответствующей действительности информацию военного ведомства Армении. "Мы категорически опровергаем информацию, распространенную Министерством обороны Армении о ранении военнослужащего вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Дыг (армянское название Тех, - прим. "Кавказского узла")" в результате якобы открытого огня подразделениями азербайджанской армии", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

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