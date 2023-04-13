Власти Армении связали бой у села Тех с корректировками границы

13 апреля 2023, 01:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Боестолкновению близ приграничного села Тех предшествовали работы по уточнению местоположения постов, к позиционным изменениям бой не привел, заявили глава Минобороны Армении и провластный депутат. На жизнь сельчан вооруженный инцидент не повлиял, однако жители общины требуют от властей оружие для самообороны.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля у села Тех близ армяно-азербайджанской границы произошла перестрелка. Минобороны Армении заявило о гибели четырех и ранении шести военнослужащих. С азербайджанской стороны, согласно данным Минобороны, погибли трое военных и четверо было ранены.

В конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов, а 6 апреля армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что эти работы продолжаются. Армянские политологи отметили, что корректировка границы с Азербайджаном в районе села Тех формирует новую линию соприкосновения войск.

Инженерные работы, которые проводились близ села Тех, прекращены после боестолкновений 11 апреля, сообщил член Совета старейшин общины Масис Зейналян. «Азербайджанская сторона проводит укрепительные работы у себя в тылу, но какие-либо работы на данный момент на переднем крае не проводятся», - сказал он «Кавказскому узлу».

Место, где произошло боестолкновение, видно из села, добавил Зейналян. По его словам, жизнь в селе протекает своим чередом, вопрос эвакуации жителей не обсуждался. «Школа, магазины работают в обычном режиме», - отметил представитель местной власти.

Житель общины, пожелавший остаться анонимным, заявил «Кавказскому узлу», что сельчане требуют выдачи оружия. Он выразил возмущение, что военно-политическое руководство запретило прибегать к превентивным мерам.

«Сегодня важна консолидация армянского общества. Сколько могут гибнуть солдаты? Власти заявляют об уточнении позиции, а под «уточнением» подразумевают сдачу наших земель. Азербайджанцы заняли свыше 100 гектаров пахотных земель, еще на стольких же гектарах наши военные обустраивают позиции. Нам нужно оружие на случай необходимой самообороны», - подчеркнул житель общины.

Бою близ села Тех предшествовали попытки уточнения позиций, заявил в ходе правительственного часа в парламенте министр обороны Армении Сурен Папикян. По его словам, на участке Тех-Корнидзор процесс уточнения постов не был завершен.

«Несколько дней на этом участке проводились инженерные работы. Стороны вели переговоры для уточнения позиций и расположение войск. Часть участка была сверена, о чем заявлял премьер-министр», - цитирует корреспондент «Кавказского узла» его слова во время трансляции правительственном YouTube-канале.

В ходе очередной сверки произошла потасовка, переросшая в перестрелку, добавил глава оборонного ведомства. «Участок остается проблематичным, уточнения позиций продолжаются», - отметил Папикян.

Боестолкновения в направлении села Тех 11 апреля не привели к позиционным изменениям, однако запланированные за день до этого переговоры между азербайджанской и армянской сторонами оказались сорваны, заявил 12 апреля журналистам депутат от правящего большинства Нарек Каграманян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.