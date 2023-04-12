12 апреля 2023, 14:03

Минобороны Азербайджана уточнило число раненых в перестрелке с Арменией

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Четверо азербайджанских военных госпитализированы с ранениями в результате инцидента на границе 11 апреля, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 11 апреля заявило об обстреле позиций азербайджанской армии в Лачинском районе, а военное ведомство Армении - об обстреле с азербайджанской стороны у села Тех. В результате погибли трое азербайджанских военных, сообщило оборонное ведомство Азербайджана, не уточнив число раненых. Минобороны Армении проинформировало о гибели четырех и ранении шести военнослужащих.

"11 апреля около 16:20 (15:20 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Диг Горусского района (армянское название - село Тех Гегаркуникской области, - прим. "Кавказского узла"), противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, используя различные виды вооружения, в том числе минометы", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, "провокация была решительно предотвращена, огневые точки подавлены, противник понес значительные потери". При этом, четверо азербайджанских военнослужащих получили ранения и были доставлены в близлежащий госпиталь. "Двое из них посредством санитарной авиации эвакуируются в специализированное военно-медицинское учреждение", - сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". 

Напомним, в конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов, сообщила Служба нацбезопасности Армении. Армянские политологи отметили, что корректировка границы с Азербайджаном в районе села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и не является делимитацией границы, при этом власти фактически начали процесс делимитации, несмотря на то, что договора о делимитации армяно-азербайджанской границы нет.

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Примечание:

"Ереванские политологи поспорили о корректировках границы с Азербайджаном", "Власти Армении оценили ущерб бизнесу от сентябрьских боев на границе", "Миротворцы сообщили о двух обстрелах в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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