Семь военных погибли в перестрелке на границе Армении и Азербайджана

11 апреля 2023, 20:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Минобороны Армении проинформировало о гибели четверых и ранении шести военнослужащих, заявив, что армянские военные проводили инженерные работы близ села Тех. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели трех военнослужащих. Обе стороны заявили о стабилизации обстановки.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанской армии в Лачинском районе, среди азербайджанских военных есть погибшие и раненые. Военное ведомство Армении заявило об обстреле с азербайджанской стороны у села Тех, добавив, что, по предварительным данным, среди армянских военных есть жертвы.

В конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов, сообщила Служба нацбезопасности Армении. Армянские политологи отметили, что корректировка границы с Азербайджаном в районе села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и не является делимитацией границы, при этом власти фактически начали процесс делимитации, несмотря на то, что договора о делимитации армяно-азербайджанской границы нет.

В результате обстрела азербайджанской стороны в направлении села Тех погибли четверо армянских военнослужащих, шесть человек получили ранения, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщило, что около 17.30 (16.30 мск) подразделения ВС Азербайджана использовали минометы.

Армянские военнослужащие проводили у села Тех инженерные работы, проинформировало ведомство, опубликовав видео, с места событий, которое сделано издалека. На нем виден автомобиль, который передвигается по проселочной дороге между группами людей в военной форме. Затем подъезжает к работающему экскаватору, у которого находится группа людей. В какой-то момент ситуация обостряется, люди сбиваются в одну большую группу, следует из видеозаписи. По состоянию на 20.30 (19.30) мск ситуация относительно стабильная, добавило ведомство.

Минобороны Азербайджана проинформировало о гибели троих военных - Видади Низами оглу Залова, Эльшада Габиль оглу Гасанова и Сабухи Гюндюз оглу Тагиева, не указав звания военных. О числе раненых в сообщении не говорится. Ведомство также сообщило, что армянская сторона применяла минометы и крупнокалиберные вооружения. По данным на 20.22 (19.22 мск) ситуация на границе относительно стабильная, сообщили в Минобороны Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла".

Издание "Новости Армения" сообщило сегодня, что персонал Соткского рудника был эвакуирован из-за обстрелов. "В районе 17:15 (16.15 мск) началась перестрелка. Вынуждены были остановить работу месторождения и эвакуировать весь персонал. В настоящее время месторождение не работает, не функционирует", - процитировало издание слова представителя компании GeoProMining Gold.

Минобороны Армении не подтверждало эту информацию. Вместе с тем военное ведомство Армении опровергло "распространённые в азербайджанских СМИ сведения о том, что армянская сторона якобы использует иранские БПЛА", не соответствует действительности. "На вооружении ВС РА нет иранских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении в Facebook* ведомства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.