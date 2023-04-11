Минобороны Азербайджана и Армении заявили о гибели военных при перестрелке на границе

11 апреля 2023, 16:52

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Позиции азербайджанской армии в Лачинском районе сегодня были обстреляны со стороны подразделений вооруженных сил Армении, среди азербайджанские военных есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении заявило об обстреле с азербайджанской стороны у села Тех, добавив, что, по предварительным данным, среди армянских военных есть жертвы.

Как писал "Кавказский узел", военные ведомства Азербайджана и Армении периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. 7 апреля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах, военное ведомство Армении, назвало это заявление не соответствующим действительности.

В конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов, сообщила Служба нацбезопасности Армении. Армянские политологи отметили, что корректировка границы с Азербайджаном в районе села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и не является делимитацией границы, при этом власти фактически начали процесс делимитации, несмотря на то, что договора о делимитации армяно-азербайджанской границы нет.

Позиции азербайджанской армии обстреляны со стороны подразделений вооруженных сил Армении, сообщило Минобороны Азербайджана. "Подразделения вооруженных сил Армении 11 апреля со стороны села Дыг (армянское название Тех, - прим. "Кавказского узла") Горисского района (Сюникская область Армении, - прим. "Кавказского узла") подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском районе", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, распространенном сегодня. Подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры, сказано в пресс-релизе.

Военное ведомство Азербайджана добавило, что в результате обстрела есть погибшие и раненные с азербайджанской стороны.

Минобороны Армении заявило об обстреле со стороны Азербайджана. 11 апреля в районе 16:00 (15.00 мск) подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. Армянская сторона предприняла ответные действия.

По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненные, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

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