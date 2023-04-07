Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах на границе

07 апреля 2023, 16:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Минобороны Армении назвало это заявление не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", военные ведомства Азербайджана и Армении периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 24 марта Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских военных подверглись обстрелу со стороны Армении и контролируемой миротворцами территории в Нагорном Карабахе. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

7 апреля с 13.20 до 13.45 (с 12.20 до 12.45 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракильсе (Гегаркуникская область Армении - прим. "Кавказского узла"), подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. В сообщении указано, что подразделениями азербайджанской армии "приняты адекватные ответные меры".

Минобороны Армении назвало это заявление не соответствующим действительности. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Армении 7 апреля с 13.20 до 13:45 якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.