07 апреля 2023, 16:38

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Минобороны Армении назвало это заявление не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", военные ведомства Азербайджана и Армении периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 24 марта Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских военных подверглись обстрелу со стороны Армении и контролируемой миротворцами территории в Нагорном Карабахе. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

7 апреля с 13.20 до 13.45 (с 12.20 до 12.45 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракильсе (Гегаркуникская область Армении - прим. "Кавказского узла"), подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. В сообщении указано, что подразделениями азербайджанской армии "приняты адекватные ответные меры".

Минобороны Армении назвало это заявление не соответствующим действительности. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Армении 7 апреля с 13.20 до 13:45 якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ереванские политологи поспорили о корректировках границы с Азербайджаном", "Власти Армении оценили ущерб бизнесу от сентябрьских боев на границе", "Миротворцы сообщили о двух обстрелах в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 апреля 2023, 15:52

  • Силовики подтвердили сдачу Амира Бокова

    Житель Малгобека Амир Боков, подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов, задержан, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ингушетии. Боков пришел в отделение полиции вместе со своим дядей, проинформировали силовики.

07 апреля 2023, 15:08

  • Совет Европы назвал Азербайджан лидером по числу невыполненных решений ЕСПЧ

    Власти Азербайджана исполнили лишь 24% решений ЕСПЧ, и эта страна лидирует среди стран-членов Совета Европы по числу неисполненных решений суда, сообщил сегодня Совет Европы. Правительство Азербайджана порой частично исполняет решения ЕСПЧ, ограничиваясь выплатой компенсаций, пояснил правозащитник Халид Агалиев.

07 апреля 2023, 14:19

  • Стало известно о гибели жителя Новочеркасска на Украине

    Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Новочеркасске Алексей Столетов убит в ходе спецоперации на Украине. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 168 уроженцев Ростовской области.

07 апреля 2023, 14:00

  • Житель Дагестана погиб на Украине

    Уроженец села Кичигамри Арсен Багаматов погиб в ходе спецоперации. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине 424 жителей Дагестана.

07 апреля 2023, 13:54

  • Расследование по жалобе на депортацию Магомеда Гадаева начато в Париже

    Суд в Париже начал расследование действий главы МВД Франции и еще двух чиновников, причастных к депортации уроженца Чечни Магомеда Гадаева, который после этого был приговорен на родине к лишению свободы. Гадаев освободился из колонии-поселения, но лишен возможности покинуть Чечню, сообщила его супруга.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи