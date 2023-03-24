24 марта 2023, 21:17

Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе

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Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелу со стороны Армении и контролируемой миротворцами территории в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", жители Мартунинского района во время обрезки винограда подверглись обстрелу со стороны Азербайджана. Сельхозработы были приостановлены, заявило сегодня МВД Нагорного Карабаха.

Вечером 24 марта позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской границе и в Карабахе неоднократно подвергались обстрелам, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в различных направлениях условной азербайджано-армянской границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра  позиции азербайджанской армии", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Кроме того, обстрелу подверглись и позиции армии Азербайджана в Ходжавендском (армянское название Ходжавенда - Мартуни, - прим. "Кавказского узла") с территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, указано в заявлении.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, говорится в заключением сообщения военного ведомства Азербайджана. 

Минобороны Армении в своем Telegram-канале заявило, что сообщение  о том, что вечером 24 марта подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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