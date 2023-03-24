24 марта 2023, 18:59

Полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле сельчан

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Жители Мартунинского района во время обрезки винограда подверглись обстрелу со стороны Азербайджана. Сельхозработы были приостановлены, заявило МВД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта полиция Нагорного Карабаха сообщила, что семь жителей Мартунинского района обстреляны с азербайджанской стороны во время работ в винограднике. Никто не пострадал, но работы пришлось остановить.

Ранее, 19 марта, МВД Нагорного Карабаха также заявило, что сельчанин во время сельхозработ в Мартунинском районе был обстрелян с азербайджанской стороны. Обстрелы с азербайджанской стороны ведутся периодически, особенно когда начинаются весенние сельскохозяйственные работы, рассказал "Кавказскому узлу" глава общины Сос Мартунинского района.

23 марта и сегодня утром с азербайджанских боевых позиций по группе сельских жителей, проводивших обрезку винограда в селе Мачкалашен Мартунинского района, из оружия разных типов и калибров был открыт огонь, сообщило МВД Нагорного Карабаха. "Пострадавших нет. Сельскохозяйственные работы были приостановлены", - процитировало сообщение ведомства агентство "Новости Армения".

На сайте полиции Нагорного Карабаха к 18.50 мск не содержится сообщения об обстреле сельчан. Минобороны Азербайджана не прокомментировало заявление полиции Нагорного Карабаха.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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