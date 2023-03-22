Карабахская полиция обвинила Азербайджан в обстреле сельчан

22 марта 2023, 13:51

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Семь жителей Мартунинского района обстреляны с азербайджанской стороны во время работ в винограднике, никто не пострадал, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта полиция Нагорного Карабаха сообщила, что житель Мартунинского района был обстрелян с азербайджанской стороны во время сельхозработ. Никто не пострадал, но работы пришлось остановить.

Ранее, 15 марта, МВД Нагорного Карабаха также заявило, что три сельчанина во время сельхозработ в Мартунинском районе были обстреляны с азербайджанской стороны. Обстрелы с азербайджанской стороны ведутся периодически, особенно когда начинаются весенние сельскохозяйственные работы, рассказал "Кавказскому узлу" глава общины Сос Мартунинского района.

Семь человек в Мартунинском районе были обстреляны сегодня во время сельхозработ с азербайджанской стороны, сообщила пресс-служба МВД Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, жители Чартара работали на виноградниках, и со стороны азербайджанских позиций в этом направлении был открыт "беспорядочный огонь из различных видов стрелкового оружия". "В результате чего были прекращены сельскохозяйственные работы", - приводит сообщение ведомства News.am.

По данным МВД, пострадавших нет, пишет "Новости-Армения".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 13.50 мск, не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

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