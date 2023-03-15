Сельчане обстреляны в Нагорном Карабахе

15 марта 2023, 18:59

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Трое мирных жителей во время сельхозработ были обстреляны с азербайджанской стороны в Арамарасской долине и были вынуждены свернуть работы на винограднике, сообщила полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", МВД Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные 28 февраля и 1 марта обстреляли сельхозтехнику с мирными жителями, проводившими сельхозработы близ села Бердашен в Мартунинском районе.

Полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле мирных жителей. "15 марта около 11:00 (10.00 мск), в дежурную часть Мартунинского районного отдела Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") поступило сообщение о том, что три человека попали под беспорядочный обстрел с прилегающих азербайджанских военных позиций во время выполнения работ по обрезке винограда в районе под названием "Хазазин так" Амарасской долины. В результате обстрела сельскохозяйственные работы были приостановлены. Информация об инциденте была передана российским миротворческим силам", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Нагорного Карабаха. В ведомстве отметили, что "жертв среди гражданского населения нет".

Большая часть Амарасской долины и район под названием "Хазазин так", входят в администрацию общины Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха. "Сегодня, азербайджанская сторона стреляла целенаправленно по людям, выполнявшие сельскохозяйственные работы. Выстрелы пронеслись в метре от работника. Пришлось прекратить работы, и быстро увести работников в укрытие. Через несколько часов, работы возобновились, когда миротворческий контингент РФ взял под охрану территорию, где проводились сельскохозяйственные работы. Смогли проработать еще несколько часов", - сказал глава общины Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха Унан Григорян корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, работы будут продолжены завтра. "Надеемся, что миротворцы продолжат обеспечивать безопасность сельских жителей", - подчеркнул глава общины.

Он добавил, что "обстрелы с азербайджанской стороны в сторону наших территорий проводятся периодически, особенно когда начинаются весенние сельскохозяйственные работы". "28 февраля с азербайджанских боевых позиций были выстрелы из огнестрельного оружия по трактористу из села Муришен Мартунинского района, который работал в поле, и 1 марта азербайджанская сторона обстреляла жителя села Бердашен Мартунинского района, так же выполнявшего работы в поле, а в последующие дни азербайджанская сторона продолжала нарушать режим прекращения огня на разных участках линии соприкосновения в Мартунинском районе", - напомнил Унан Григорян.

Житель села Муришен Мартунинского района Нагорного Карабаха Гагик Аванесян подчеркнул, что несмотря на риск, сельские жители должны обрабатывать землю. "Как только начались сельскохозяйственные работы, люди вышли в поля, начались периодические обстрелы в сторону мирных жителей с азербайджанской стороны. Почти ежедневно ведется стрельба в воздух. Сегодня уже третий случай, когда стреляли по работникам. Но мы вернулись к работе, когда пришли миротворцы. У нас нет другого занятия – чтоб прокормить наши семьи, мы должны обрабатывать наши поля и сады. Надеемся, что российские миротворцы смогут обеспечить безопасность сельских жителей, но их присутствие не сильно влияет на действия азербайджанской стороны", - сказал сельчанин.

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