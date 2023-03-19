Тракторист обстрелян в Нагорном Карабахе

19 марта 2023, 15:39

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Житель Мартунинского района был обстрелян сегодня с азербайджанской стороны во время сельхозработ, сообщила полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта МВД Нагорного Карабаха заявило, что три сельчанина во время сельхозработ в Мартунинском районе были обстреляны с азербайджанской стороны. Обстрелы с азербайджанской стороны проводятся периодически, особенно когда начинаются весенние сельскохозяйственные работы, рассказал "Кавказскому узлу" глава общины Сос Мартунинского района.

34-летний житель села Гергер Мартунинского района был обстрелян сегодня с азербайджанской стороны, когда проводил сельхозработы на тракторе «Беларусь» около села Тагавард, сообщило МВД Нагорного Карабаха. "С близлежащих азербайджанских военных позиций в направлении трактора были произведены беспорядочные выстрелы", - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

По данным полиции, пострадавших нет, но сельскохозяйственные работы остановлены. Сообщение об инциденте передано российским миротворцам, пишет издание.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.37 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление. На сайте Минобороны России в разделе, где размещаются ежедневные бюллетени о деятельности миротворческого контингента, последняя публикация датирована 18 марта.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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