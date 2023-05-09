Миротворцы сообщили о перестрелке в Карабахе

09 мая 2023, 00:18

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Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Аскеранском районе, сообщило сегодня Минобороны России.

"Кавказский узел" писал, что 7 мая Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе.

По данным Минобороны России, миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе одно нарушение режима прекращения огня, говорится в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сообщило министерство вечером 8 мая на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что МВД Нагорного Карабаха 5 мая заявило об обстреле азербайджанскими военными водителя трактора, который выполнял сельхозработы в селе Вардадзор.

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