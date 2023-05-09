09 мая 2023, 00:18

Миротворцы сообщили о перестрелке в Карабахе

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Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Аскеранском районе, сообщило сегодня Минобороны России.

"Кавказский узел" писал, что 7 мая Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе.

По данным Минобороны России, миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе одно нарушение режима прекращения огня, говорится в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сообщило министерство вечером 8 мая на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что МВД Нагорного Карабаха 5 мая заявило об обстреле азербайджанскими военными водителя трактора, который выполнял сельхозработы в селе Вардадзор.

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Примечание:

"Госминистр Нагорного Карабаха назвал безрезультатными переговоры Ленцова в Баку", "Азербайджанский военный осужден на 11,5 года тюрьмы за переход границы Армении", "Карабахские активисты продолжили акцию против блокады".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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