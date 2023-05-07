Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

07 мая 2023, 09:33

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В Аскеранском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 5 мая МВД Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли трактор в селе в селе Вардадзор Аскеранского района, водитель которого выполнял сельхозработы.

По данным Минобороны России, миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе одно нарушение режима прекращения огня.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сообщило министерство вечером 6 мая на своем сайте.

Напомним, азербайджанское название села Вардадзор – Пирджамал.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана 5 мая заявило, что военнослужащие Армении обстреляли трактор, выполнявший сельхозработы в Лачинском районе.

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