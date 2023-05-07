Пункт пропуска в Нагорном Карабахе. Стопкадр из видео на странице https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12406963@egNews

07 мая 2023, 09:33

Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

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В Аскеранском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 5 мая МВД Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли трактор в селе в селе Вардадзор Аскеранского района, водитель которого выполнял сельхозработы.

По данным Минобороны России, миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе одно нарушение режима прекращения огня.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сообщило министерство вечером 6 мая на своем сайте.

Напомним, азербайджанское название села Вардадзор – Пирджамал.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана 5 мая заявило, что военнослужащие Армении обстреляли трактор, выполнявший сельхозработы в Лачинском районе.

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Примечание:

"Главы МИД Армении и Азербайджана договорились встретиться в Москве", "МИД Азербайджана и Армении признали разногласия по ключевым вопросам мирного договора", "Армянские политологи сочли бездействие России в Лачинском коридоре поддержкой Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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