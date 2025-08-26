Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астемир Иванов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 285 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 августа власти и силовики признали убитыми не менее 284 бойца из Кабардино-Балкарии.

Астемир родился и жил в селе Старый Черек Урванского района КБР. В мае 2022 года, когда началась частичная мобилизация, сразу отправился на спецоперацию, филиал госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.