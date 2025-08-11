×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
10:54, 11 августа 2025

Контрактник из Ростовской области убит в военной операции

Александр Лушников. Фото: https://zvezdagukovo.ru/gukovchane-geroi-aleksandr-valentinovich-lushnikov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Лушников убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 703 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 702 бойцов из Ростовской области.

Александр Лушников убит в военной операции на Украине, ему было 46 лет, сообщила администрация Гуково. После школы он  пошел работать на шахту «Алмазная». Когда ему исполнилось 18 лет, был призван на срочную службу в Чечню. После службы женился, в семье родилось двое детей.  Работал на фабрике ООО «Глория Джинс». В апреле 2022 года подписал контракт и Получил ранение, осколок попал в глаз, зрение удалось сохранить. В августе 2022 Александр  вернулся домой. Но уже через месяц подписал новый контракт с ЧВК «Вагнер».Убит 18 октября 2022 года в Артёмовске. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации.

Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56 07.08.2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Таким образом, образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 703 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

