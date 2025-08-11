Контрактник из Ростовской области убит в военной операции

Александр Лушников убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 703 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 702 бойцов из Ростовской области.

Александр Лушников убит в военной операции на Украине, ему было 46 лет, сообщила администрация Гуково. После школы он пошел работать на шахту «Алмазная». Когда ему исполнилось 18 лет, был призван на срочную службу в Чечню. После службы женился, в семье родилось двое детей. Работал на фабрике ООО «Глория Джинс». В апреле 2022 года подписал контракт и Получил ранение, осколок попал в глаз, зрение удалось сохранить. В августе 2022 Александр вернулся домой. Но уже через месяц подписал новый контракт с ЧВК «Вагнер».Убит 18 октября 2022 года в Артёмовске. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации.

Таким образом, образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 703 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".