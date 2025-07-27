Мобилизованный из Ростовской области убит в зоне СВО
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Алексей Плешаков убит в ходе боевых действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 702 бойца из Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", к 11 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 701 бойца из Ростовской области.
Мобилизованный Алексей Плешаков убит в военной операции на Украине 30 июня 2024 года, сообщила администрация Чертковского района, отчитываясь о прощании с бойцом.
В 2006 году заключил контракт на три года, служил в Чечне. В ходе военной операции на Украине служил в медвзводе, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 24 июля.
Таким образом, образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 699 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
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