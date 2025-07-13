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17:54, 13 июля 2025

Два бойца из Ростовской области убиты на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Князев и Павел Синицын убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 701 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 699 бойцов из Ростовской области.

Игорь Князев убит в военной операции на Украине, сообщила 11 июля администрация .Милютинского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества.

Ранее районные власти  в своем Telegram-канале сообщали, что в военной операции убит Павел Синицын.

Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
04:56 11.07.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 699 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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