Житель Краснодарского края осужден за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам и 1 месяцу строгого режима жителя Тимашевского района, признав его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.



Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам и 1 месяцу жителя Тимашевского района, имя которого не указывается, по делу о госизмене, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в июне 2024 года, "являясь противником специальной военной операции, подсудимый установил контакт со Службой безопасности Украины и согласился выполнять задания куратора", в частности передавать информацию о расположении военных объектов РФ. 46-летний житель Тимашевского района признан виновным в передаче представителю СБУ сведений о местах дислокации объектов противовоздушной обороны. Уголовное дело было возбужденно по ст. 275 УК РФ 1 .

Мужчина полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступных действиях, утверждают в суде. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 1 месяц, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, резюмирует пресс-служба.