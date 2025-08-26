Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Главу регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Бориса Левитского арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
Левитский был задержан в Краснодарском крае и этапирован для проведения следственных действий в Москву.
Сейчас он находится в столичном СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По решению суда Левитский арестован, сообщает ТАСС.
Претензии правоохранительных органов к Левитскому могут быть связаны с приобретением им пансионата в Туапсинском районе в период его работы в должности заместителя гендиректора ООО «Газпром добыча Краснодар», сообщает «Коммерсантъ».
Левитский является председателем организации с 2017 года. Там также указано, что он с 2001 года по 2016 год занимал руководящие должности в ОАО "Газпром", ООО "Кубань газпром", ООО "Газпром добыча Краснодар". С 2012 года и по 2022 год Левитский был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края - членом комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, указано на официальном сайте регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края.
